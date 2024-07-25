Akbank Kısa Film Festivali başvuruları başladı

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Türkiye’de kısa filmin gelişimine destek veren, genç sinemacıların kısa film alanındaki üretimlerini cesaretlendiren ve ülke sinemasına katkıda bulunma hedefini sürdüren Akbank Kısa Film Festivali, 17-27 Mart 2025 tarihleri arasında 21. kez düzenlenecek.

Geçtiğimiz yıl 71 ülkeden toplam 2421 kısa filmin başvurduğu “Yarışma Bölümü” için bu yılki son başvuru tarihi 27 Aralık 2024, Cuma olarak açıklandı.

21. Akbank Kısa Film Festivali Yarışma Bölümleri’ne başvuran eserler arasından, festival jürisinin değerlendirmeleriyle belirlenecek Ulusal Yarışma bölümünde “En İyi Kısa Film” 125.000 TL, Uluslararası Yarışma bölümünde “En İyi Uluslararası Film” ise 3.000 Dolar; Genç Bakışlar bölümünde ”En İyi Film” 40.000 TL ve “Forum: Senaryo Yarışması” bölümünde “En İyi Senaryo” 70.000 TL ile ödüllendirilecek.

GÖSTERİMLER, ATÖLYELER VE SÖYLEŞİLER 21. Akbank Kısa Film Festivali, “Festival Kısaları”, “Dünyadan Kısalar”, “Kısadan Uzuna”, “Deneyimler”, “Belgesel Sinema”, “Perspektif” “Özel Gösterim”, “Forum” ve “Genç Bakışlar” bölümleri ile yurt içi ve yurt dışından geniş katılımlı atölye çalışmaları ve söyleşileriyle 17-27 Mart 2025 tarihleri arasında sinemaseverlere keyifle izleyecekleri bir program sunacak. Katılımcılar 21. Akbank Kısa Film Festivali yarışması başvuru formlarını, akbankkisafilmfestivali.com ve akbanksanat.com adreslerinden temin edebilecek.