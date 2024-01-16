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Akbank, bankacılık sistemlerinde üretken yapay zeka teknolojilerini kullanarak sektöre yön veren çözümler oluşturmaya devam ediyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Akbank, Azure OpenAI servis altyapısını kullanarak geliştirdiği ve çalışanlarının kullanımına sunduğu akıllı yardım asistanı sayesinde müşteri ve çalışan deneyimini mükemmelleştirmeyi hedefliyor.

Dört aydan kısa sürede geliştirilen ve 'bankacılığın yardımcı pilotu' olarak hizmet veren akıllı yardım asistanını kullanan saha ve genel müdürlük çalışanları, müşteri taleplerini daha hızlı ve kolay şekilde çözüme kavuştururken çalışan destek ihtiyaçları için de etkin şekilde yardım alabiliyor.

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Üretken yapay zeka destekli sohbet botu (chatbot) teknolojisine sahip asistan, bankacılık dünyasındaki 10 binden fazla dokümandaki detaylı bilgileri harmanlayarak çalışanların günlük konuşma dilindeki karmaşık sorularını yanıtlıyor. Asistan, sorulan her 10 sorudan en az 9'unu doğru olarak cevaplayabiliyor ve öğrenen algoritması sayesinde bu oran sürekli iyileştiriliyor.

"MICROSOFT İLE UZUN VADELİ VE YOĞUN BİR İŞ BİRLİĞİ BAŞLATTIK"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Gökçay, bankacılığın geleceğini şekillendirmeyi misyon olarak ele aldıklarını ve güncel teknolojiler ile fark yaratan yeni nesil çözümler geliştirdiklerini belirtti.

Alanında lider, küresel teknoloji şirketleriyle stratejik iş ortaklıkları oluşturarak ileri teknoloji çözümlerini sektöre kazandırdıklarını aktaran Gökçay, "Yakın zamanda, üretken yapay zeka alanında Microsoft ile uzun vadeli ve yoğun bir işbirliği başlattık. Bu çalışmalarımızın ilki, dört aydan kısa bir sürede hayata geçirdiğimiz ve bankacılığın yardımcı pilotu olarak hizmet veren akıllı yardım asistanı oldu" ifadelerini kullandı.

Gökçay, yardımcı asistanın müşteri deneyimini mükemmelleştirme, operasyonel verimlilik, iş zekası ve inovasyon alanlarında önemli avantajlar sağladığını, sektör için örnek teşkil ettiğini kaydederek, "Binlerce çalışanımıza yardımcı pilotluk yapan akıllı asistanımızın hızlı ve sürekli hizmet verebilmesini, Microsoft ile yaptığımız özel bir işbirliği ile sağladık. Böylece, Azure OpenAI PTU özelliğini kullanan dünyadaki öncü kurumlardan biri olduk. İlerleyen dönemde, farklı üretken yapay zeka çözümlerimizi çalışanlarımız ve müşterilerimizle buluşturmaya devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.