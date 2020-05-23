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Akasya ve Akbatı Alışveriş Merkezleri kapılarını 1 Haziran’da açıyor

Halk sağlığını koruma adına, 19 Mart tarihinde kendi inisiyatifi ile kapatma kararı alan Akasya ile Akbatı, 1 Haziran’da kapılarını tekrar açacağını duyurdu. Akiş GYO A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Gökşin Durusoy, "İlk biz kapattık, en son biz açıyoruz. Geçen süre içinde yeni normale dönüş için ‘sıfır risk’ prensibi doğrultusunda hazırlıklarımızı yaptık. Aldığımız önlemlerde kullandığımız ileri teknoloji ürünler ve uygulamalarla 1 Haziran’da açılışa hazırız" dedi

23.05.2020 - 12:35 | Güncelleme: ABONE OL
Akasya ve Akbatı Alışveriş Merkezleri
HABERTURK.COM

Akiş GYO çatısı altında faaliyet gösteren ve Türkiye’de Kovid-19 salgının görülmesinden sonra halk sağlığını gözeterek, kendi inisiyatifi ile hizmete ara verme kararı alan Akasya ve Akbatı Alışveriş Merkezleri, 1 Haziran tarihinden itibaren ‘sıfır risk’ prensibi ile tekrar hizmete başlayacağını duyurdu.

Akasya ve Akbatı’da, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu’nca açıklanan yönergeler doğrultusunda ve iş güvenliği uzmanlarının koordinasyonunda birçok önlemin hayata geçirildiği belirtildi.

Akiş GYO A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Gökşin Durusoy, "İlk biz kapattık, en son biz açıyoruz. Geçen süre içinde yeni normale dönüş için ‘sıfır risk’ prensibi doğrultusunda hazırlıklarımızı yaptık. Halkımızın sağlığını ön planda tutarak, dünya genelinde hayata geçirilen birçok modeli de inceledik. Aldığımız önlemlerde kullandığımız ileri teknoloji ürünler ve uygulamalarla 1 Haziran’da açılışa hazırız" dedi.

HAVA KALİTESİ ANLIK TAKİP EDİLECEK

Yapılan çalışmalar kapsamında Akasya ve Akbatı’da havalandırma sistemlerinin yüzde 100 taze hava ile beslenerek iklimlendirme oluşturulduğu kaydedildi.

ULV cihazları sayesinde tüm alanları kapsayacak şekilde (havalandırma kanalları dahil) dezenfeksiyon işlemlerinin sağlandığı belirtilirken, havalandırma santrallerinde ve asansör içlerinde bulunmak üzere UV kullanarak bakteri ve virüsleri yok eden cihazların konumlandırıldığı bilgisi paylaşıldı.

AVM içlerine sadece maske takmak suretiyle kabul edilecek misafirlerin ise, Akasya ve Akbatı AVM’lerin kendi mobil aplikasyonları üzerinden her an hava kalitesini güncel olarak takip edecekleri bildirildi.

Girişlerde, ziyaretçilerin ateş ölçümünün de Sağlık Bakanlığı’nın önerdiği kriterlerdeki termal kameralar ile temassız olarak yapılacağı belirtildi.

Öte yandan, AVM içerisinde “Her 10 metrekareye 1 kişi” kuralı dikkate alınarak ziyaretçi sayısının anlık olarak kontrol edildiği aktarıldı.

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