19 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Son olarak Aramco’ya yapılan saldırı, sektörde arz kaygılarını ve spekülasyonları da beraberinde getirdi. Belirsizlik, petrol ve uluslar arası piyasalarda ürün fiyatlarını artırdı.
Türkiye’de, salıyı çarşambaya bağlayan gece yarısı motorine 12, benzine 35 kuruş zam yapıldı. Devlet, motorinde 21.5 kuruş, benzinde 1.5 kuruşluk zam ihtiyacını da “eşel mobil” sistemini işletti ve ÖTV gelirlerinden feragatla karşıladı.
MOTORİNDE İNDİRİM
Akaryakıtta, ABD’de petrol stoklarının artması, arz kaygılarının giderilmesi üzerine ibre yeniden indirime döndü. Motorinin ton fiyatı, uluslar arası piyasalarda 642 dolardan 616 dolara kadar geriledi. 17 kuruş indirim gündeme geldi. Bunun 14.5 kuruşunu ÖTV, 2.5 kuruşunu da KDV oluşturuyor.
Devletin halen motorinde “eşel mobil”den doğan 21.5 kuruşluk alacağı var. Bunun, 14.5 kuruşu silinecek, devletin 7 kuruş alacağı kalacak.
BENZİNDE DE AŞAĞI YÖNLÜ SEYİR
Petrol sektörü uzmanları, benzinde de aşağı yönlü bir seyir olduğuna işaret ederek, “Yeni bir şok ya da belirsizliği artırıcı bir gelişme yaşanmazsa benzinde de indirim gündeme gelebilir. Devletin, halen benzinde 1.5 kuruş eşel mobil gereği alacağı var. Bu düşüldükten sonra hesaplanacak indirim tutarı pompa fiyatlarına yansıtılacaktır” dedi.
TWITTER'DA EN ÇOK KONUŞULAN KONU OLDU
Sosyal medyada kullanıcılar akaryakıt fiyatlarına tepki göstererek fiyatların indirilmesi için kampanya başlattı. Kullanıcılr #AkaryakıtFiyatlarıDüşmeli hashtagi ile yaptıkları paylaşımlarla Türkiye gündemininin en tepesine yerleşti.
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