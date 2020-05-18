Türkiye’de, 96 akaryakıt dağıtım şirketi, 13 bini aşkın da akaryakıt bayi bulunuyor. Yıllık 31 milyar litre akaryakıt satılıyor. Bunun, 28 milyar litresini motorin oluşturuyor. Petrol Piyasası Yasası’na ve bu yasaya dayanılarak çıkartılan ikincil mevzuat, gerek akaryakıt dağıtım şirketlerine gerekse de bayilere bazı yükümlülükler ve sorumluluklar getiriyor.
BAYİ SAYISI
Bunlar da biri de bayi sayısı… Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’ne göre akaryakıt dağıtım şirketlerinin, lisansının yürürlüğe girdiği tarihi izleyen üç ay içinde en az 10, altı ay içinde en az 25 ve bir yıl içinde en az 50 istasyonlu bayinin bulunduğu bayilik teşkilatını kurması gerekiyor. EPDK, bazı dağıtım şirketlerinin bu koşulu yerine getirmediğini belirlendi. Kurul, geçen hafta gerçekleştirdiği toplantıda, bu şirketlerin dosyasını karara bağladı. 15-20 dolayında dağıtım şirketinin lisansı iptal edildi.
60 BİN TON
Diğer bir koşul da 60 bin tonluk satış… Petrol piyasasına ilişkin mevzuata göre akaryakıt dağıtım şirketlerinin, yıllık 60 bin ton beyaz ürün satma yükümlülüğü bulunuyor. EPDK, nisan ayında bu yükümlülüğü yerine getirmeyen 40 dolayında dağıtım şirketinin lisansını iptal etmişti.
SEKTÖR NE DİYOR?
Sektör, HABERTÜRK’ün konuya ilişkin sorusu üzerine, “EPDK’nın aldığı her iki karar da piyasada tam rekabet koşullarının ve ortamının oluşması açısından son derece önemli. Petrol piyasasına ilişkin mevzuatın açık hükümleri var. Bu hükümler, piyasanın daha sağlıklı işlemesine katkıda bulunuyor” görüşünü dile getirdi.
Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nde yer alan hüküm şöyle:
“Dağıtıcı lisansı sahipleri lisansının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde en az on, altı ay içinde en az yirmi beş ve bir yıl içinde en az elli istasyonlu bayinin bulunduğu bayilik teşkilatını oluşturur.
Dağıtıcı lisansı sahipleri bayilik teşkilatını korumakla yükümlüdür. Bayilik teşkilatı kapsamındaki istasyonlu bayi sayısının bu maddede yer alan sayıların altına düşmesi durumunda, dağıtıcı lisansı sahibinin otuz gün içerisinde gerekli sayıya ulaşması zorunludur.”
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