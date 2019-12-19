19 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türkiye’de iç piyasada akaryakıt pompa satış fiyatları hesaplanırken, üç temel öğe dikkate alınıyor. Brent petrol, uluslar arası piyasalarda geçerli ürün fiyatı ve dolar kuru… Yukarı ve aşağı yönlü hareketler, akaryakıta zam ya da indirim olarak yansıtılıyor.
PAZARTESİ SENDROMU
Son dönemde zamlar pazartesiyi salıya bağlayan gece yarısı yapılıyor. Örneğin, salı ya da çarşamba günü zam ihtiyacı ortaya çıktı. Hafta boyunca gerek petrol, gerek dolar kuru ve uluslararası piyasalardaki ürün fiyatındaki olası değişim takip ediliyor. Bu veriler çerçevesinde ortaya çıkacak tablo uyarınca yeniden bir hesaplama yapılıyor. Buna göre, halen zam ihtiyacı sürüyorsa hafta başında akaryakıt fiyatında gerekli değişiklik yapılıyor.
DAĞITIM ŞİRKETLERİ DEĞİŞİKLİK İSTEDİ
Akaryakıt dağıtım şirketleri, bu uygulamadan rahatsız… Dağıtım şirketleri, uygulamanın kaldırılması için Ankara’da enerji yönetimi ile görüşüyor. Akaryakıtta, yeni tarifeye geçiş için hafta başının beklenmemesini, zam ihtiyacının ortaya çıktığı günün gecesinde pompa satış fiyatlarının değişmesini talep ediyor.
Sektör kaynakları, HABERTÜRK’e yaptıkları açıklamada, uygulamanın sektörün maliyetlerini artırdığını savunarak, “Örneğin, bu hafta başında motorinde 22 kuruş zam ihtiyacı vardı. Hafta ortasında bu tutar 25 kuruşa kadar çıktı. Daha da artabilir. Bu zam, pazartesiyi salıya bağlayan gece yapılacak. Bu dönemde oluşan maliyeti rafineri ve dağıtım şirketleri üstlenmek zorunda kalıyor” görüşünü öne sürdü.
Şimdi, can alıcı soruyu soralım: Peki, uygulamada bir değişiklik olacak mı? Bu konuda son söz, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın… Enerji çevrelerinde, kısa vadede bu konuda bir değişiklik olabileceği mesajı gelmiyor.
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