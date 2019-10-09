09 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
EPDK, kısa süre önce akaryakıtta, bayi ve dağıtım şirketi kar marjları ile promosyon uygulaması konusunda iki önemli karar aldı. Kurul, sektörde yıllardır sorun alanı olarak öne çıkan kar marjlarıyla ilgili satılan her litre akaryakıttan bayilerin en az yüzde 55 pay almasına karar verdi.
Bayiler ve dağıtım şirketleri, bu hüküm çerçevesinde sözleşme imzalayacak. Elektronik sistemler ile yapılan satışlarda toplam marj, indirimli fiyat üzerinden hesaplanacak. Dağıtım şirketlerinin yükümlülüğünde olan maliyetler, ürün fiyatı dışında herhangi bir ad altında kesilen ilave faturalar ile bayilere yansıtılamayacak.
ASTRONOMİK TRANSFER PARALARI BİTECEK
Sektöre ilk etkisi “intifa bedeli”nde görülecek. Enerji yönetiminden de bu konuda mesajlar gelmeye başladı. Enerji yönetimi, sektörün kendi içinde intifa bedellerine belli bir sınırlama getirmesini bekliyor.
Peki, nasıl bir süreç öngörülüyor? Önce, intifa bedelini biraz açalım. Dağıtım şirketleri, akaryakıt satışlarının yüksek olduğu merkezi konumdaki, işlek caddeler üzerindeki gözde bayileri bünyelerine katmak (ya da kendi bayileri olarak kalmalarını sağlamak) için milyonlarca liralık tekliflerde bulunuyordu. Hatta, yüksek miktarlı satışlarıyla öne çıkan bir bayiin, bir dağıtım şirketinden diğerine transferi için “Maserati” gibi lüks spor arabaların da pazarlık masasına sürüldüğü biliniyordu.
Yeni dönemde dağıtım şirketi ile bayi arasında imzalanacak sözleşmelerde (5 yıl için),“intifa bedeli”nin çok daha makul bir düzeylere inmesine kesin gözüyle bakılıyor. Bunun, dağıtım şirketlerinin süregelen maliyetlerini gözle görülür biçimde azaltacağı hesaplanıyor.
Şimdi de tüketici boyutuna bakalım. Tüketici, bu yeni dönemden etkilenecek mi? Enerji yönetimi, rekabetin, transferler yerine tüketici odaklı gerçekleşmesini, tüketici memnuniyetini esas alacak hamlelerin akaryakıt fiyatlarına yansımasını bekliyor.
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