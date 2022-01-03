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Akaryakıt fiyatları ne kadar? 3 Ocak Motorin, benzin ve LPG litre fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? Benzine zam!

Akaryakıt fiyatları güncel 3 Ocak 2022: Motorin, benzin ve LPG fiyatı ne kadar, kaç TL?

Yeni yılın ilk haftasında en çok merak edilen konuların başında 3 Ocak 2022 akaryakıt fiyatları yer alıyor. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), 31 Aralık'ta 2022 yılı ilk akaryakıt zammını duyurmuştu. Benzin, Motorin ve LPG otogaz fiyatlarına 1 Ocak'tan itibaren zamLı tarife uygulanıyor. Bugün akaryakıt alması gerekenler 3 Ocak güncel benzin, motorin LPG litre fiyatını araştırıyor. 3 Ocak benzin, motorin, LPG otogaz fiyatları kaç TL?

03.01.2022 - 09:50 | Güncelleme: ENERJİ

  • Yeni senenin ilk zamlarından biri de akaryakıt fiyatlarına geldi. 30 Aralık tarihinde EPGİS tarafından açıklanan 68 kuruşluk benzin zammını 31 Aralık'ta yayınlanan benzin, motorin ve LPG otogaz zammı takip etti. 1 Ocak'tan itibaren benzin, otogaz ve motorinin litre fiyatlarına yansıyan zamlar vatandaşın gündeminde. İşte 3 Ocak Pazartesi benzin, motorin ve LPG otogaz fiyatları ne kadar sorusunun cevabı ve akaryakıt fiyatlarında son durum 

  • AKARYAKIT FİYATLARINA ZAM!

    EPGİS, 31 Aralık Cuma akşam saatlerinde yayınladığı duyuru ile akaryakut fiyatlarına 1 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere zam geldiğini duyurdu. EPGİS tarafından yapılan açıklamada "Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı

    01/01/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;

    Motorinde 1,29 

    Benzinde   0,61

    LPG’de       0,78  TL/LT

    Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur." ifadelerine yer verildi.

  • BENZİN LİTRE FİYATI KAÇ TL OLDU?

    1 Ocak'tan itibaren Ankara'da ortalama 12,37 liradan satılan benzinin litre fiyatı 12,98 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 12,31 liradan 12,92 liraya, İzmir'de 12,39 liradan 13 liraya çıktı.

  • MOTORİN KAÇ TL?

    Gelen son zamla birlikte Ankara'da ortalama 11,51 liradan satılan motorinin litre fiyatı 12,80 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 11,45 liradan 12,74 liraya, İzmir'de 11,53 liradan 12,82 liraya çıktı.

  • LPG OTOGAZ KAÇ TL?

    LPG'nin litre fiyatı da Ankara'da ortalama 8,02 liradan 8,80 liraya, İstanbul'da ortalama 7,98 liradan 8,76 liraya ve İzmir'de 7,86 liradan 8,64 liraya yükseldi.

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