AKARYAKIT FİYATLARINA ZAM!

EPGİS, 31 Aralık Cuma akşam saatlerinde yayınladığı duyuru ile akaryakut fiyatlarına 1 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere zam geldiğini duyurdu. EPGİS tarafından yapılan açıklamada "Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı

01/01/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;

Motorinde 1,29

Benzinde 0,61

LPG’de 0,78 TL/LT

Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur." ifadelerine yer verildi.