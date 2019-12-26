26 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK),kısa süre önce satılan her birim motorin ve benzinden bayilerin en az yüzde 55, dağıtım şirketlerinin yüzde 45 pay almasını öngören bir karar aldı. Türkiye’nin önde gelen akaryakıt dağıtım şirketlerinin (POAŞ, Shell, BP, Total, Opet, Aytemiz gibi ) çatı örgütü Petrol Sanayi Derneği (PETDER),bu kararın iptali istemiyle Danıştay’da dava açtı. PETDER’de, bazı üyelerin bu karara itiraz ettiği ortaya çıktı. OPET ve Aytemiz, EPDK kararının yargıya taşınması konusunda alınan karara katılmadı ve deyim yerindeyse “şerh” koydu.
EPDK’NIN SES GETİREN KARARLARI
EPDK, akaryakıt dağıtım şirketleri ile bayileri karşı karşıya getiren kar marjları ve yine tartışmalı bir konu olan promosyon uygulamasıyla ilgili iki önemli karar aldı. Bu kararlar, 1 Ekim’de Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre satılan her litre akaryakıttan bayiler en az yüzde 55 pay alacak. Bayiler ve dağıtım şirketleri, bu hüküm çerçevesinde sözleşme imzalayacak. Promosyon uygulamasıyla ilgili de yeni bazı kurallar getirildi. Promosyon maliyetlerinin bayilere yüklenemeyeceği hükme bağlandı.
YARGIYA TAŞINDI
PETDER, bu iki kararı, 60 günlük sürenin dolmasına saatler kala yargıya taşıdı ve Danıştay’da dava açtı. PETDER, bu kararların, “Anayasa ve yasalarda öngörülen sözleşme özgürlüğüne ve rekabete aykırı” olduğu tezini ileri sürdü. EPDK’nın, kâr payları konusunda karar alamayacağı savunuldu.
DEVLERİ BÖLDÜ
PETDER bünyesinde POAŞ, Shell, BP, Total, Opet ve Aytemiz gibi sektörün önde gelen dağıtım şirketleri bulunuyor. PETDER’de, EPDK kararının yargıya taşınmasına yönelik kararın alındığı toplantıda, önemli bir gelişme yaşandı.
Bazı üyelerin, bu karara itiraz ettiği ve kararın oy birliği ile değil oy çokluğu ile alındığı ortaya çıktı. OPET ve Aytemiz, EPDK kararının yargıya taşınması konusunda alınan karara katılmadı ve deyim yerindeyse “şerh” koydu. Gözler, şimdi Danıştay’da…
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