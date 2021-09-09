Akaryakıt bayilerinde yeni dönem

EPDK yetkililerinden edinilen bilgiye göre, bayi denetim sisteminin kurulması ve uygulanması için tüzel kişilerin yetkilendirilmesinde aranacak idari, mali ve teknik koşullar ile otomasyon şirketleri ve dağıtıcı lisansı sahiplerinin hak ve yükümlülükleri kurul kararıyla belirlendi.
Bu kararla otomasyon firmalarının yeterli sayıda personelle en kaliteli şekilde hizmet vermesi amaçlanırken, yetki belgesi bulunmayan ve ehil olmayan otomasyon firmalarının piyasayı olumsuz etkileyecek faaliyetlerde bulunmaları engellenecek.
Ayrıca mevzuata aykırı faaliyette bulunan otomasyon firmalarına bu tarihten sonra idari para cezası uygulanabilecek.
Piyasada otomasyon sistemlerinin kurulması, bakım ve onarımı için EPDK'den yetki almak üzere başvuruda bulunacak şirketlerde faaliyetlerin sürekliliğini sağlayacak sayıda personel istihdamı, gerekli sayıda yetkili servis ağı, faaliyete ilişkin kalite belgeleri, mali yeterliliği sağlayacak sermaye, nakit ve cari oranlara sahip olma şartı aranırken, yetkili servislere de yapılacak işin niteliğine göre gerekli koşullara sahip olma zorunluluğu getirildi.
OTOMASYON SİSTEMİ UYGUN OLMAYAN BAYİLERE AKARYAKIT İKMALİ YAPILMAYACAK
EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, konuya ilişkin değerlendirmesinde, düzenlemenin hem bayi faaliyetlerinin aksamaması hem de denetimlerin daha etkin yapılabilmesi açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.
Yaklaşık 52 dağıtıcı ve 13 bin bayilik lisansı sahibinin otomasyon sistemlerine ilişkin süreci en kısa zamanda tamamlaması gerektiğini vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:
"1 Ocak'tan itibaren akaryakıt sektöründe yeni bir dönem başlayacak. Otomasyon sistemi piyasanın sağlıklı şekilde işleyişi için çok önemli. Gerek dağıtıcı gerek bayilik lisansı sahipleri otomasyon konusunda beklediğimiz adımları atmazsa faaliyetlerini durdurmak zorunda kalabiliriz. Dağıtıcı lisansı sahipleri, bayi denetim sisteminin kurulması, bakım ve onarımı için kurumdan yetki alan otomasyon şirketleri dışındaki firmalarla bu tarihten itibaren çalışamayacak. Dağıtıcı lisansı sahipleri, bayi denetim sisteminin kurulmadığı veya kurduğu sistem düzenlemelerimize uygun olmayan bayilere akaryakıt ikmali yapamayacak. Bu durumdan tüketicilerimizin de olumsuz etkilenmemesi için ilgili sektör temsilcilerimizden gereken hassasiyeti göstermelerini ve üzerlerine düşeni yapmalarını bekliyoruz."
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