Ak Sigorta 60'ıncı yılını dijital ortamda kutladı

Türkiye sigorta sektörünün en önemli temsilcilerinden biri olan Sabancı Holding iştiraki Aksigorta, sektördeki 60. Yılını kutluyor. Kurulduğu 1960’tan bu yana sektöre ve ekonomiye katkı sunan Aksigorta, 10 bölge müdürlüğü, 670 çalışanı ve 3000 bağımsız acentesi ile sektöre ve ekonomiye katkı sunuyor. Şirket küresel çapta yaşanan COVID-19 salgını nedeniyle 60. Yıl dönümünü Sabancı Holding Yönetim Kurulu Bakanı Güler Sabancı, Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper, Sabancı Holding Finansal Hizmetler Grup Başkanı ve Aksigorta Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Dinçer ve Aksigorta üst düzey yöneticileri, çalışanları ve iş ortaklarıyla dijital ortamda kutladı.

'ZOR ZAMANDA İLAÇ OLMAYI BİLİYOR'

Sabancı Holding YKB Güler Sabancı: “Aksigorta, insanların zor zamanında ilaç olmayı, yanında bulunmayı, çözüm olmayı biliyor. 60 yıldır çok öncü işler gerçekleştirdiniz, yıllar boyunca da pek çok ilke imza attınız. Yeni dönemde de yeni ilkler bekliyoruz. Aksigorta’nın 60 yıldır başarılarla ilerleyen bir şirket olduğunu belirten Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, “Bugün içinde bulunduğumuz bu şartlarda hayatı ertelemeden yaşamamız gerekiyor. Bu kutlama etkinliğini de bugünün şartlarıyla, ertelemeden gerçekleştirdiğiniz için hepinizi tebrik ediyorum. Aksigorta olarak, motivasyonu yüksek ve oldukça başarılı bir ekipsiniz. 2019 yılında başarılı sonuçlar aldınız. 2020 gibi zor bir yıla da oldukça başarılı bir şekilde başladınız ve şu andaki rakamlar da bu başarının devam ettiği yönünde. Müşteri memnuniyeti sonuçlarınız her zaman yüksek. İş olarak insanların hep sıkıntılı zamanlarında yanında olursunuz. İnsanların zor zamanında ilaç olmayı, yanında bulunmayı, çözüm olmayı biliyorsunuz. Aksigorta olarak 60 yıldır çok öncü işler gerçekleştirdiniz, Yıllar boyunca da pek çok ilke imza attınız. Yeni dönemde de yeni ilkler bekliyoruz. 60’ıncı yılınızı tekrar kutluyorum” dedi.

'GELECEĞİ TASARLIYOR'

Aksigorta’nın köklü bir geçmişe sahip olduğunu belirten Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper; “Aksigorta’yı kutluyor, tebrik ediyorum. 60 yıl sonra da genç düşünce yapısıyla yarışa yeniden başlıyormuş gibi, dinamik ve enerji dolu olmak, Aksigorta’nın yenilenebilir oluşunun en büyük göstergesi. Aksigorta bir taraftan bugünü yönetirken, bir taraftan da geleceği tasarlıyor ve şekillendiriyor. Bir yeni geleceğe adapte olmaya çalışan şirketler bir de o geleceği tasarlayan şirketler var. Ben, Aksigorta’yı o yeni geleceği tasarlayacak şirketlerden biri olarak görüyorum. Bu da size bir liderlik sorumluluğu yüklüyor. COVID-19 sonrasında yeni geleceğin nasıl olacağını önce bize sonra da tüm sektöre anlatacaksınız. Bunu yapacak güç de enerji de sizde var” dedi.

'PARLAYAN YILDIZ'

Sabancı Holding Sigorta Grup Başkanı ve Aksigorta Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Dinçer ise “Aksigorta hem sigorta sektörünün hem de Sabancı Topluluğu’nun parlayan yıldızlarından biri. Oldukça uyum içinde çalışan, harika bir yönetim ekibimiz var. Şirketine son derece bağlı güçlü bir çalışan kadromuz var. Son yıllarda yaptığımız büyük teknoloji altyapı yatırımları ve uygulamaları sayesinde rekabetten ayrıştık. Bunların hepsinin temelinde başta yönetim kadrosunu ve tüm çalışanlarımızı görüyorum. Başarılarınız, katkılarınız, özverili çalışmalarınız için her birinize teşekkür ediyorum. Önümüzdeki yıllarda da başarımızı artıracağımıza, bugünkünden daha yukarı noktalara bayrağımızı taşıyacağımıza kalben inanıyorum” dedi.

'GÜVEN VE YENİLİKCİLİĞİN ADRESİ'

Sigortacılık alanında 1960 yılında başlayan yolculuğu emin adımlarla sürdürdüklerini belirten Aksigorta Genel Müdürü Uğur Gülen, “Sabancı Grubu güvencesi ve Ageas’ın desteği ile birlikte; çalışanlarımızdan, müşteri ve iş ortaklarımızdan aldığımız güçle 60 yıldır sektöre yön veriyor, önemli bir başarı öyküsüne imza atıyoruz. Bugün Türkiye’nin en güvenilir ve aynı zamanda en karlı şirketiyiz. Şüphesiz ki bu başarıda en büyük paya sahip olanlar; büyük Aksigorta ailesini oluşturan çalışanlarımız, iş ortaklarımız ve paydaşlarımızdır. Bambaşka sigortacılık anlayışından taviz vermeden, zamanın diline hızla adapte olabilen organizasyon yapımız, yenilikçi vizyoner bakış açımızla; geçen 60 yılda olduğu gibi, önümüzdeki yıllarda da ülkemize, iş ortaklarımıza ve paydaşlarımıza kazandırmaya devam edeceğiz” dedi.