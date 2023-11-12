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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Yukatel Adana Demirspor Adana Demirspor: 0 - Fenerbahçe: 0 | MAÇ SONUCU - Fenerbahçe Haberleri

        Adana Demirspor: 0 - Fenerbahçe: 0 | MAÇ SONUCU

        Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Adana Demirspor ile 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçla birlikte sarı-lacivertliler, Trabzonspor maçı sonrası galibiyet hasretini iki maça çıkardı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.11.2023 - 18:03 Güncelleme: 12.11.2023 - 21:05
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        Trenyol Süper Lig'in 12. haftasında Adana Demirspor ile Fenerbahçe 0-0 berabere kaldı. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan mücadeleden gol sesi çıkmazken Fenerbahçe bulduğu şanslarda Adana Demirspor kalecisi Ertaç'a takıldı.

        Ligde puanını 31 yapan Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray ile puan durumunda eşitliği yakaladı.

        Trendyol Süper Lig'de milli aradan sonra Fenerbahçe evinde Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak. Adana Demirspor ise Kayserispor deplasmanına gidecek.

        OSAYI-SAMUEL CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

        Fenerbahçe'de sınırda bulunan Osayi Samuel, 58. dakikada sarı kart gördü.

        Başarılı sağ bek, ligin bir sonraki haftasında oynanacak Fatih Karagümrük maçında forma giyemeyecek.

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        MONTELLA TRİBÜNDE

        A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve Yardımcı Antrenör Daniele Russo da maçı takip etti.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        8. dakikada kullanılan köşe atışında ceza sahasında topla buluşan Samet Akaydın'ın vuruşunda kaleci Ertaç Özbir topa hakim oldu.

        12. dakikada Samet Akaydın'ın kaptığı topla ceza sahası önünde topla buluşan Dzeko'nun vuruşunda kaleci Ertaç Özbir iki hamlede topa hakim oldu.

        15. dakikada ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Szymanski'nin sert şutunda kalenin üst sağ köşesine uzanan kaleci Ertaç Özbir topu çıkardı.

        26. dakikada İrfan Can Kahveci'den aldığı pasla topla buluşan Dzeko'nun ceza sahası dışından vuruşunda kaleci Ertaç Özbir sol tarafa yatarak topa hakim oldu.

        30. dakikada Yusuf Erdoğan'ın ceza sahası içi sol taraftan yerden ortasında ön direkte Niang topa hakim olamayınca arkadaki Yusuf Sarı'dan önce Ferdi Kadıoğlu kademeye girerek topu uzaklaştırdı.

        37. dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun pasıyla kale sahası sağ köşesinde topla buluşan Osayi'nin yakın mesafeden vuruşunda top dışarı çıktı.

        43. dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun ceza sahası dışından sert şutunda yerden seken top çok az farkla sol direğin yanından dışarı çıktı.

        45+1. dakikada İrfan Can Kahveci'nin sağ kanattan ortasında kale sahası köşesinde topla buluşan Dzeko'nun gelişine vuruşunda köşede iyi yer tutan kaleci Ertaç Özbir topa hakim oldu.

        Müsabakanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

        47. dakikada savunmadan çıkarak topu kazanan Gravillon'nun ceza sahası dışından sol ayağıyla sert şutunda top üst direğe çarpıp dışarı çıktı.

        48. dakikada sağ kanattan savunmanın arkasına sarkıp topla buluşan Yusuf Sarı'nın ceza sahasına girdikten sonra yaptığı vuruşta top dışarı çıktı.

        53. dakikada Tadic'in ceza sahası sol kenar çizgisinden yerden pasında topla buluşan Dzeko'nun vuruşunda top üstten dışarı çıktı.

        62. dakikada Yusuf Sarı'nın sağ kanattan kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Ndiaye'nin kafa vuruşunda top direğin yanından dışarı çıktı.

        77. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazdan Zajc'ın gelişine vuruşunda Ndiaye topa ayak koyarak tehlikeyi önledi.

        Karşılaşma 0-0 sona erdi.

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