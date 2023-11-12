Norm Ender, günde 170 bin kez 'Parladı'
Cumhuriyetin 100'üncü yılı nedeniyle hazırlanan 'Cumhuriyet Marşları'nın klipleri arasında en çok Norm Ender'in 'Parla'sı izlendi. Bu marşın günlük ortalaması 170 bin izlenme olarak gerçekleşti. Diğer marşların kliplerinin ne kadar izlendiği ve günlük ortalamaları Haftanın Portresi'nde
29 Ekim'de başlayan Cumhuriyetimizin 100'üncü yıl kutlamaları yıl boyunca sürecek. Kültür - sanat adına gerçekleştirilen kutlamalardan biri de 100'üncü yıl marşları...
Peki, en çok hangi marş dinlendi / hangi marşın klibi izlendi?
* 'Cumhuriyet Marşları'nın kliplerinin izlenme sayısı; yayınlandıkları günden, haberi yayına hazırladığımız 11 Kasım saat 22.30'a kadar olan süreyi kapsıyor...
KENAN DOĞULU
Söz - Müzik... Kenan Doğulu
Yayınlanma Tarihi... 27 Ekim 2023
Toplam İzlenme Sayısı… 590 bin
Günlük Ortalama Sayısı... 36 bin 875
EROL EVGİN
Söz... Dr. Selma Çuhacı
Müzik... Erol Evgin
Yayınlanma Tarihi... 28 Nisan 2023
Toplam İzlenme Sayısı… 436 bin
Günlük Ortalama Sayısı... 2 bin 202
FAZIL SAY
Söz... Ayten Mutlu
Müzik... Fazıl Say
Yayınlanma Tarihi... 23 Nisan 2023 (İki ayrı versiyon)
Toplam İzlenme Sayısı… 1 milyon 510 bin
Günlük Ortalama Sayısı... 7 bin 438
TARKAN
Söz - Müzik... Tarkan
Yayınlanma Tarihi... 24 Ekim 2023
Toplam İzlenme Sayısı… 2 milyon 240 bin
Günlük Ortalama Sayısı... 117 bin 894
EGE
Söz - Müzik... Ege
Yayınlanma Tarihi... 20 Ekim 2023
Toplam İzlenme Sayısı… 853 bin
Günlük Ortalama Sayısı... 37 bin 86
ATAOL BEHRAMOĞLU
Söz... Ataol Behramoğlu
Müzik... Erhan Doğan
Yayınlanma Tarihi... 1 Şubat 2023 (İki ayrı versiyon)
Toplam İzlenme Sayısı… 51 bin
Günlük Ortalama Sayısı... 179
SONER ARICA
Söz - Müzik... Soner Arıca
Yayınlanma Tarihi... 21 Nisan 2023
Toplam İzlenme Sayısı… 1 milyon 44 bin
Günlük Ortalama Sayısı... 27 bin 43
TURAN MANAFZADE
Söz - Müzik... Turan Manafzade
Yayınlanma Tarihi... 21 Ekim (İki ayrı versiyon)
Toplam İzlenme Sayısı… 389 bin
Günlük Ortalama Sayısı... 17 bin 681
link#https://www.youtube.com/embed/F2CkTdcw9dA?si=fkihhYMglDxBgIDr#youtube#pull-left#
AYŞEDENİZ GÖKÇİN
Söz - Müzik... Ayşe Deniz Gökçin
Yayınlanma Tarihi... 12 Ekim 2023 (İki ayrı versiyon)
Toplam İzlenme Sayısı… 4 bin 750
Günlük Ortalama Sayısı... 158
ERKİN ARSLAN
Söz - Müzik... Erkin Arslan
Yayınlanma Tarihi... 25 Ekim 2023
Toplam İzlenme Sayısı… 370 bin
Günlük Ortalama Sayısı... 20 bin 555
AYSUN KOCATEPE - ALİ KOCATEPE
Söz - Müzik... Aysun Kocatepe - Ali Kocatepe
Yayınlanma Tarihi... 23 Ekim 2023
Toplam İzlenme Sayısı… 27 bin
Günlük Ortalama Sayısı... Bin 350
NORM ENDER
Söz - Müzik... Norm Ender
Yayınlanma Tarihi... 25 Ekim 2023 (İki ayrı versiyon)
Toplam İzlenme Sayısı… 3 milyon 60 bin
Günlük Ortalama Sayısı... 170 bin
KIRAÇ
Söz - Müzik... Sedat Kunduracı
Yayınlanma Tarihi... 19 Ekim 2023
Toplam İzlenme Sayısı… 982 bin
Günlük Ortalama Sayısı... 40 bin 916
Söz - Müzik... Ali Tufan Kıraç
Yayınlanma Tarihi... 25 Ekim 2023
Toplam İzlenme Sayısı… 850 bin
Günlük Ortalama Sayısı... 47 bin 222
* Kıraç'ın iki ayrı marşı bulunuyor. İki marşın kliplerinin toplam izlenme sayısı; 1 milyon 832 bin.
ORHAN KOYUNCU
Söz - Müzik... Orhan Koyuncu
Yayınlanma Tarihi... 30 Ağustos 2023
Toplam İzlenme Sayısı… 513 bin
Günlük Ortalama Sayısı... 6 bin 932
PAUL DWYER
Söz... Ali Murat Kalburcu
Müzik... Paul Dwyer
Yayınlanma Tarihi... 16 Eylül 2023
Toplam İzlenme Sayısı… 548 bin
Günlük Ortalama Sayısı... 9 bin 614
ŞANSIN TÜZÜN
Söz - Müzik... Şansın Tüzün
Yayınlanma Tarihi... 21 Nisan 2023
Toplam İzlenme Sayısı… 37 bin
Günlük Ortalama Sayısı... 180
CUMHURBAŞKANLIĞI SENFONİ ORKESTRASI İLEİLKER KÖMÜRCÜ
Söz - Müzik... İlker Kömürcü
Yayınlanma Tarihi... 30 Ağustos 2023
Toplam İzlenme Sayısı… 742 bin
Günlük Ortalama Sayısı... 10 bin 27