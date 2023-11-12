Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel: Türkiye'de sonbahar kışa dönüyor

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İstanbul’da parçalı bulutlu ve güneşli pazar gününün ardından yarın sabah yağmur geri geliyor. Tahmini olarak sabah 05:00-06:00 gibi başlayacak yağmur, şehirde akşam saatlerine kadar sürebilir. İstanbul’da bu yağmurlu pazartesi hava sıcaklıkları 15°C’nin altında hissedilecek. Son zamanlardaki soğuk günlerden birine yazlık giysilerle yakalanmayalım.

İstanbul’da bir de perşembe günü yağmur ihtimalleri görünüyor. Gelecek hafta (18-19 Kasım ve sonrası) ise bugünlerden bir 7-8°C daha soğuk olabilir, haftaya tahminlerde görünmeye başlayan soğuk ve yağışlı günleri yakından takip ediyoruz. Bu soğuk dalga ülkemize ulaşırsa Marmara Bölgesi yükseklerinde bu mevsimin ilk kar yağışları düşebilir. Kıyı merkezler ise kombileri/ısıtıcıları çalıştırmak durumunda kalabilir.

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Pazartesi günü Marmara gibi Ege ve Akdeniz bölgeleri de yağışlı havanın içinde olacak. Muğla-Antalya kıyılarında ve lokal olarak İzmir’de yarın beklenen sağanaklar riskli olabilir. Antalya ve çevresinde su baskınlarına karşı tedbirli olmakta yarar var.

Batıdan doğuya ilerleyecek bu yağışlı dalga, doğu bölgelere ulaşınca yükseklerde zayıf kar yağışları bırakabilir.

Çarşamba günü bu haftanın en güneşli, pazartesi ve perşembe yağmurlu günleri olarak görünüyor.

Türkiye, yaşadığı olağanüstü kuraklıktan yaklaşan soğuma ve yağmurlarla hemen kurtulamasa da Kasım sonları için de ufukta görünen yağışlı günler umut vaat ediyor.

Yarın şehir hayatını etkileyen yönüyle yağmur (ve zaman zaman kuvvetli rüzgar) Marmara ve Ege genelinde ulaşımı güçleştirebilir.