Arda Güler'in sakatlığı kriz çıkardı: Real Madrid doktoru kovuldu!
Real Madrid, kulübün baş sağlık görevlisi Niko Mihic ile yollarını ayırdı. Kulübün bu kararında, başta Arda Güler olmak üzere futbolcuların sakatlıklarının sürekli nüksetmesi etkili oldu
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İspanya La Liga ekibi Real Madrid sağlık ekibi hakkında aldığı karar ile gündeme oturdu.
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Marca'nın haberine göre, Madrid ekibinde üst üste yaşanan sakatlıklar ve Arda Güler başta olmak üzere takımdaki önemli isimlerin sağlık durumlarının sürekli nüksetmesi nedeniyle, sağlık ekibinin başındaki Niko Mihic ile yolları ayırdı.
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İspanyol basını Hırvat doktorun takımdan gönderilişini tetikleyen olayın Arda Güler'in üçüncü kez sakatlanışı olarak yer verirken, kararın Carlo Ancelotti ve kulüp başkanı Florentino Perez ile ortak olarak alındığı iddia edildi.
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İspanyol devinde son bir yıl içinde birçok oyuncunun sakatlığının nüksettiği ifade edildi. Zaman zaman sakatlık yaşayan oyuncular ve sağlık bölümü arasında tartışmaların yaşandığı hatırlatıldı.
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2017'den beri takımda bulunan Mihic ile altı yıllık çalışmanın ardından her iki taraf arasındaki ilişkiye son verilmesine karar verildi.
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