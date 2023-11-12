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        Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul’da dehşet! 4 ölü 1 yaralı

        Son dakika haberi İstanbul’da dehşet! 4 ölü 1 yaralı

        İstanbul Beyoğlu'nda aile faciası yaşandı. 33 yaşındaki Özgür Nayman, silahla eşi Sevilay Nayman'ı ve 3 çocuğunu vurarak öldürdü. Ardından kafasına sıktığı kurşunla intihar girişiminde bulundu. Hastaneye kaldırılan Özgür Nayman'ın hayatı tehlikesi bulunuyor.

        msekeroglu@cyh.com.tr
        Giriş: 12.11.2023 - 20:51 Güncelleme: 12.11.2023 - 20:51
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        İstanbul'da dehşet! 4 ölü 1 yaralı
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        Dehşete düşüren olay Beyoğlu Hacıahmet mahallesi Yokuşbaşı Sokak’ta bulunan bir evde meydana geldi. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, evde silah sesleri gelmesi üzerine olay polise bildirildi.

        ŞOKE EDEN GÖRÜNTÜ

        İhbar üzerine polis ekipleri hızla olay yerine gitti. Daireye çıktıklarında tüyler ürperten görüntüyle karşılaştı. Kanlar içinde yerde yatan 3’ü çocuk toplam 5 kişiyle karşılaştı. Kısa bir süre içinde şüpheli olduğu ortaya çıkan Özgür Nayman’ın hayat belirtisi verdiği görülmesi üzerine hemen hastaneye götürüldü.

        EŞİ VE ÇOCUKLARINI ÖLDÜRDÜ SONRA KENDİNİ VURDU

        Ortaya çıkan dehşet görüntülerin detayları kısa sürede ortaya çıktı. Çeşitli suçlardan 8 kaydı bulunan Özgür Nayman’nın önce, eşi Sevilay Nayman’ı, sonra da çocukları olan 9 yaşındaki Özgür Buğra’yı, 7 yaşındaki Hezdar Alaz’ı ve 4 yaşındaki Çınar Ali’yi öldürdü. Ardından kafasına sıkarak intihar girişiminde bulundu. Olayla ilgili çok yönlü soruşturmaya devam ediliyor.

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