Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler

        Section Name

        Haberler Spor Futbol Süper Lig Rams Başakşehir Beşiktaş: 1 - Başakşehir: 0 | MAÇ SONUCU - Rams Başakşehir Haberleri

        Beşiktaş: 1 - Başakşehir: 0 | MAÇ SONUCU

        Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında evinde RAMS Başakşehir'i 1-0 mağlup etti. Maçın ve siyah-beyazlıların tek golünü 55. dakikada Muleka kaydetti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.11.2023 - 15:08 Güncelleme: 12.11.2023 - 18:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        3 puan Muleka'dan!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında RAMS Başakşehir'i konuk etti. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Beşiktaş 1-0 kazandı.

        Siyah-beyazlılarda gol 55. dakika Muleka'dan geldi.

        Bu sonuçla birlikte Beşiktaş puanını 22'ye yükseltirken Başakşehir ise 9 puanda kaldı.

        Süper Lig'de milli aradan sonra Beşiktaş, Samsunspor deplasmanına gidecek. RAMS Başakşehir ise evinde Pendikspor'u ağırlayacak.

        MAÇTA 2 SAKATLIK

        Beşiktaş'ın Başakşehir ile karşı karşıya geldiği maçta siyah beyazlı takıma kötü haber geldi.

        Maçın 37. dakikasında Beşiktaş'ta Bahtiyar Zaynutdinov, Opoku ile girdiği ikili mücadele sonrası yerde kaldı.

        Sağlık görevlileri oyun alanına girdi. Oyuncunun tedavisi sonrası değişiklik işareti geldi.

        REKLAM

        GHEZZAL OYUNA DEVAM EDEMEDİ

        Beşiktaş'ta Başakşehir maçında 41. dakikada oyuna giren Rachid Ghezzal, devre arasında oyundan çıktı.

        beIN Sports'un haberine göre Ghezzal'ın sakatlık nedeniyle oyundan çıktığı belirtildi.

        REBIC CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

        Beşiktaş'ta karşılaşmada ilk 11'de başlayan Ante Rebic, 45. dakikada sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü.

        Rebic, ligde Samsunspor ile oynanacak maçta forma giyemeyecek.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        5. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Hadziahmetovic'in sağ çaprazdan ortasına ceza sahası içinde iyi yükselen Necip Uysal'ın kafa vuruşunda kaleci Volkan Babacan topu kornere çeldi.

        45+5. dakikada Salih Uçan'ın pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Rosier'nin rakibini çalımladıktan sonra sol ayağıyla çıkardığı şutta meşin yuvarlak kaleci Volkan Babacan'da kaldı.

        İlk yarıda iki takım da gol atmayı başaramadı ve soyunma odasına 0-0 eşitlikle gidildi.

        55. dakikada Beşiktaş öne geçti. Rebic'in şık pasında savunmanın arkasına hareketlenen ve altıpas çizgisinde topla buluşan Muleka, kaleci Volkan Babacan'ın solundan yaptığı aşırtma vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-0.

        77. dakikada Piatek'in uzak mesafeden çıkardığı sert şutta kaleci Mert Günok gole izin vermedi.

        Beşiktaş, karşılaşmayı 1-0 kazandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yargıtay ve AYM açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yargıtay ve AYM açıklaması
        Arda Güler'in sakatlığı kriz çıkardı!
        Arda Güler'in sakatlığı kriz çıkardı!
        "İsrail savaş suçu işliyor"
        "İsrail savaş suçu işliyor"
        Manisa'da yağışla gelen facia!
        Manisa'da yağışla gelen facia!
        Japonya'da volkanik hareketler sonrasında yeni bir ada doğdu
        Japonya'da volkanik hareketler sonrasında yeni bir ada doğdu
        "1990'larda her şey daha samimiydi"
        "1990'larda her şey daha samimiydi"
        Yeni hafta sağanak ile başlayacak!
        Yeni hafta sağanak ile başlayacak!
        Avrasya Tüneli'nde geçiş rekoru
        Avrasya Tüneli'nde geçiş rekoru
        Asena'nın ölümünde korkunç iddia!
        Asena'nın ölümünde korkunç iddia!
        Günde 170 bin kez 'Parladı'
        Günde 170 bin kez 'Parladı'
        Ünlü fotoğrafçıyı öldüren İranlı kadını mail adresi yakalattı!
        Ünlü fotoğrafçıyı öldüren İranlı kadını mail adresi yakalattı!
        O pozisyonlar penaltı mı?
        O pozisyonlar penaltı mı?
        Hikayede varlar, vergide yoklar
        Hikayede varlar, vergide yoklar
        Kartal kararını verdi!
        Kartal kararını verdi!
        MİT ve Emniyet'ten İstanbul'da DEAŞ operasyonu!
        MİT ve Emniyet'ten İstanbul'da DEAŞ operasyonu!
        Ortadoğu ve Filistin uzmanı Evangelos Venetis: Hamas’ın yaptığı bir yanıt vermekti, İsrail ise soykırım suçu işliyor
        Ortadoğu ve Filistin uzmanı Evangelos Venetis: Hamas’ın yaptığı bir yanıt vermekti, İsrail ise soykırım suçu işliyor
        Dikeyin dairesi
        Dikeyin dairesi
        Habertürk Anasayfa