AK Parti yeniden kampa giriyor: Bakanlar sunum yapacak

Milletvekilleri Kampını gerçekleştiren AK Parti, bu kez istişare sürecini yerel yönetimler için işletecek. 30 Haziran-2 Temmuz tarihleri arasında Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı Kızılcahamam'da düzenlenecek.

BAKANLAR, BELEDİYE BAŞKANLARINA SUNUM YAPACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve çok sayıda bakanın katılacağı kampta; MYK üyeleri, il-ilçe - belde tüm belediye başkanları, il grup başkanvekilleri ve il genel meclis başkanları da hazır bulunacak. 1 Temmuz pazartesi günü düzenlenecek oturumda ilk söz Genel Başkan yardımcılarından Yusuf Ziya Yılmaz ve Çiğdem Karaaslan'da olacak. Ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, görev alanlarıyla ilgili belediye başkanlarına bilgi verecek. Aynı gün düzenlenecek 2. oturumda ise Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşma yapacak. 31 Mart’ın ardından, ilk kez tüm belediye başkanlarına hitap edecek. Başta normalleşme süreci olmak üzere; siyasetin gündemindeki konu başlıklarına yönelik değerlendirmeler yapacak. Cumhur ittifakı vurgusu da yapması beklenen konuşmasında, yeni dönemde, belediye başkanlarından beklentileri sıralayacak.

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Erdoğan’ın da katılacağı öğleden sonra oturumlarında ise Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy sunum yapacak. Belediye başkanlarının sorularını yanıtlayacaklar.