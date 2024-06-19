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        Haberler Gündem Politika AK Parti yeniden kampa giriyor: Bakanlar sunum yapacak | Son dakika haberleri

        AK Parti yeniden kampa giriyor: Bakanlar sunum yapacak

        AK Parti, ay sonunda yeniden kampa girmeye hazırlanıyor. Milletvekilleriyle istişare sürecini tamamlayan AK Parti yönetimi, 30 Haziran-2 Temmuz tarihleri arasında, yerel yöneticilerle istişare ve değerlendirme toplantısı düzenleyecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı toplantılarda bakanlar sunum yapacak. Başıboş sokak hayvanlarıyla ilgili düzenlemenin de bu toplantıda ele alınması bekleniyor.

        Giriş: 19.06.2024 - 12:51 Güncelleme: 19.06.2024 - 12:51
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        AK Parti yeniden kampa giriyor
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        Milletvekilleri Kampını gerçekleştiren AK Parti, bu kez istişare sürecini yerel yönetimler için işletecek. 30 Haziran-2 Temmuz tarihleri arasında Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı Kızılcahamam'da düzenlenecek.

        BAKANLAR, BELEDİYE BAŞKANLARINA SUNUM YAPACAK

        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve çok sayıda bakanın katılacağı kampta; MYK üyeleri, il-ilçe - belde tüm belediye başkanları, il grup başkanvekilleri ve il genel meclis başkanları da hazır bulunacak. 1 Temmuz pazartesi günü düzenlenecek oturumda ilk söz Genel Başkan yardımcılarından Yusuf Ziya Yılmaz ve Çiğdem Karaaslan'da olacak. Ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, görev alanlarıyla ilgili belediye başkanlarına bilgi verecek. Aynı gün düzenlenecek 2. oturumda ise Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşma yapacak. 31 Mart’ın ardından, ilk kez tüm belediye başkanlarına hitap edecek. Başta normalleşme süreci olmak üzere; siyasetin gündemindeki konu başlıklarına yönelik değerlendirmeler yapacak. Cumhur ittifakı vurgusu da yapması beklenen konuşmasında, yeni dönemde, belediye başkanlarından beklentileri sıralayacak.

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        Erdoğan’ın da katılacağı öğleden sonra oturumlarında ise Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy sunum yapacak. Belediye başkanlarının sorularını yanıtlayacaklar.

        BAŞIBOŞ SOKAK HAYVANLARI DÜZENLEMESİ ELE ALINACAK

        Başıboş sokak hayvanlarıyla ilgili düzenleme de kampta istişare edilecek. Belediye başkanlarının çözüm önerileri dinlenecek. Süreç ise hayvan dostu ve insan sağlığını gözeten bir çerçevede ele alınacak.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla, değerlendirme ve istişare oturumu da düzenlenecek. Kamp süresince tartışılan konu başlıkları değerlendirilecek, talep ve öneriler ele alınacak. Kampın son gününde ise söz genel başkan yardımcılarının olacak. Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in moderatörlüğünde Genel Başkan yardımcıları Erkan Kandemir, Hamza Dağ ve Ali İhsan Yavuz yeni dönemin yol haritasını belediye başkanlarıyla paylaşıp, sürece katkı vermeleri istenecek.

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