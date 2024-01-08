MUSTAFA TUTUK KİMDİR?

Mustafa Tutuk, 1973 Yılında Yalova'da dünyaya geldi. İlk, orta ve lise öğrenimini Yalova’da bitirdi. Anadolu Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümünden mezun olduktan sonra ikinci üniversite olarak İktisat ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu. Tutuk, Yüksek Öğrenim Öğrenci Yurtlar sahibi ve İşletmecisidir.