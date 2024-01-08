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        Haberler Gündem AK Parti Yalova Belediye Başkan Adayı Mustafa Tutuk kimdir? Mustafa Tutuk nereli, kaç yaşında?

        AK Parti Yalova Belediye Başkan Adayı Mustafa Tutuk kimdir?

        AK Parti Yalova Belediye Başkan Adayı Mustafa Tutuk oldu. 7 Ocak'ta İstanbul'da düzenlenen aday tanıtım toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 26 il belediye adayını açıkladı. Bu noktada gözler "AK Parti Yalova Belediye Başkan Adayı Mustafa Tutuk kimdir, nereli kaç yaşında?" sorularına çevrildi. İşte, Mustafa Tutuk hayatı ve siyasi kariyeri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.01.2024 - 14:34 Güncelleme: 08.01.2024 - 14:34
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        • 1

          Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katılımıyla AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda toplamda 26 şehrin belediye başkan adayı kamuoyuyla paylaşıldı. AK Parti Yalova Belediye Başkan Adayı ise Mustafa Tutuk olarak duyuruldu. Peki, AK Parti Yalova Belediye Başkan Adayı Mustafa Tutuk kimdir? Mustafa Tutuk nereli, kaç yaşında? İşte, biyografisi ve siyasi kariyeri...

        • 2

          MUSTAFA TUTUK KİMDİR?

          Mustafa Tutuk, 1973 Yılında Yalova'da dünyaya geldi. İlk, orta ve lise öğrenimini Yalova’da bitirdi. Anadolu Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümünden mezun olduktan sonra ikinci üniversite olarak İktisat ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu. Tutuk, Yüksek Öğrenim Öğrenci Yurtlar sahibi ve İşletmecisidir.

        • 3

          3 Dönem AK Parti Yalova Merkez İlçe Başkanlığında çeşitli kademelerde görev aldı. Daha sonra 2 dönem İl Yönetimde Halkla İlişkiler ve Mali İşler Başkanlığı görevini yaptı. 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçiminde AK Parti Meclis Üyesi seçilen Tutuk, 2023'te belediye meclisi seçimiyle Yalova Belediye Başkanı seçildi. Tutuk, evli ve üç çocuk babası.

        • 4

          CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN 26 İLİN ADAYINI AÇIKLADI!

          AK PARTİ 26 İL BELEDİYE BAŞKAN ADAY LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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