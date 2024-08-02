AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten İsrailli Bakan'a tepki

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan paylaşımına tepki gösterdi.

Sözcü Çelik, sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İsrail’in NAZİ kafalı Dışişleri Bakanı Katz’ın Devletimizi ve Cumhurbaşkanımız Sn Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan açıklaması bir soykırımcı katilin hezeyanıdır.

Soykırımcı hükümetin Dışişleri Bakanı olan Katz, demokrasi ve özgür dünya adına konuşabilecek son kişi bile değildir.

Nazilerin ve katillerin sesi ise Netanyahu ve Katz gibilerdir.

"İsrailli Bakan'ın hadsizlikleri devam ediyor. Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, her daim milletinin gönlündedir. 22 yıldır süregelen AK Parti iktidarları ülkemizi her alanda ileriye taşımış ve taşımaya devam etmektedir. Çocukları, kadınları, yaşlıları acımasızsa katleden bir hükümetin mensubu olarak Türkiye'ye mesaj vermeye kalkmak sizin haddinize değildir. Biz mazlumların, Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz."

Paylaşımında Kılıç, "Katil bir hükümetin görünen kirli yüzüsün. Recep Tayyip Erdoğan adını ağzına almak senin haddine değil. Şunu unutma ki Türkiye Cumhuriyeti yaptıklarınızı tarihe not düşmüştür. Barbarlığınız ve yaptığınız soykırım sonunuz olacak." değerlendirmesini yaptı.

"Filistin'de 40 bin masum sivili katleden soykırımcı İsrail'in eli kanlı Dışişleri Bakanının, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik aşağılık açıklamalarını şiddetle kınıyorum. Savaş suçlusu caniler ve kandan beslenenler, ne Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ne de Cumhurbaşkanımızın insanlık için, mazlumlar için, barış için, adalet için verdiği mücadeleyi anlayamaz. Suçluluk psikolojisiyle çirkinleşen bebek katilleri, insanlık vicdanında mahkum oldukları gibi uluslararası hukuk önünde de mutlaka mahkum olacaklar ve hak ettikleri cezayı çekeceklerdir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde her zaman hakkı ve hakikati haykırmaya, Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz."

"İşgal altındaki Gazze'de masum çocukları ve sivil halkı katledenlerin ne Türkiye’yi ne Sayın Cumhurbaşkanı'mızın adını ne de özgürlük ve demokrasi kavramını ağızlarına almak hadlerine değildir. Defalarca sandıkta aziz milletimizin temiz oylarıyla seçilen, demokrasi ve kalkınma yolunda ülkemize sayısız eser ve hizmetler kazandıran, zalimlerin yüzüne karşı hakkı haykırmaktan hiçbir zaman geri durmayan Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde yaşamaktan ve kendisinin yol arkadaşları olmaktan onur duyuyoruz. Her şeyin güzel olacağı gün, Filistin halkının özgürlüğüne kavuştuğu, Netanyahu yönetiminin ise mazlum ve savunmasız bir halka karşı işledikleri suçların karşılığını uluslararası hukuk önünde bulacağı gündür."

Bakan Ersoy, paylaşımında, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın haklı ve gür sesini bastırmaya sizin gibilerin gücü asla yetmez. İsrail Dışişleri Bakanının Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik hadsiz ifadeleri bizim için yok hükmündedir. Bizler Filistin davasının en güçlü savunucuları olmaya devam ederken sizler tarihin çöplüğünde yerinizi alacaksınız." ifadelerine yer verdi.

BAKAN TEKİN: KATZ'IN PAYLAŞIMLARI BİR SUÇLULUK PSİKOLOJİSİDİR

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı sürekli hedef alan hadsiz paylaşımları bir suçluluk psikolojisidir. Sivil yerleşim alanlarını, hatta kampları bombalayan; çocuk, yaşlı, kadın demeden masum insanlara kıyarak acımasızca öldüren bir kabine üyesinin sözleri yok hükmündedir. İsrail hükümeti işledikleri suçlardan ötürü vicdanlarda yargılandığı gibi hukuk önünde de eninde sonunda yargılanacaklardır.

"ELİ KANLI KATİLLER"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Eli kanlı katiller ve soykırım suçluları, dünya barışını her platformda gür bir sesle savunan Sayın Cumhurbaşkanımızın adını dahi anamazlar. Türkiye, tarihin doğru tarafında durmaya devam ederken siz ne yaparsanız yapın Gazze'de işlediğiniz soykırımın üstünü kapatamayacak ve er ya da geç bu insanlık dışı vahşetin hesabını adalet önünde vereceksiniz."

BAKAN BOLAT: SOYKIRIMCI KATİLLER

Ticaret Bakanı Ömer Bolat sosyal medya hesabından, Katz'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan açıklamasına tepki gösterdi.

Bunca zamandır kadın, çocuk demeden, masumları acımasızca devlet eliyle katleden basiretsiz bir hükümetin, yine aynı basiretsizlikteki bakanının, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve Türkiye'yi hedef alan sözlerinin tümüyle yok hükmünde olduğunu belirten Bolat, masumların kanıyla beslenen soykırımcı katillerin, uluslararası kamuoyunun vicdanında her zaman işledikleri insanlık suçuyla anılmaya devam edeceğini vurguladı.

Bolat, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ifade ettiği hakikatlerin ise insanlık onurunun ve adaletin simgesi olarak kalacağına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"İsrail hükümetinin, bu tür saldırgan ve alçakça söylemlerle kendi vahşetini örtbas etmeye çalışması nafiledir. Adalet er ya da geç tecelli edecek ve tüm dünyaya gerçeklerin ne olduğunu gösterecektir. Bu vesileyle, işgal altında zulüm gören tüm Filistinli kardeşlerimize sabır ve direnişlerinde başarı diliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti, Cumhurbaşkanımızın cesur duruşu ile mazlumların yanında olmayı sürdürecektir."

"YARGILANACAKSINIZ"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu paylaşımında, "Katil devletin hadsiz Bakanı, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Filistin dahil bütün mazlum coğrafyaların umududur. Siz önce elinize bulaşan bebeklerin, çocukların, kadınların kanlarının hesabını vereceksiniz. Suçlusunuz ve er ya da geç yargılanacaksınız. Ayrıca hangi sosyal medya mecrası olursa olsun herkes Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yasalarına uymak zorundadır. Yasaları uygularken sizin ne düşündüğünüze bakacak değiliz hadsizler. Bir kez daha ve yüksek sesle tekrarlıyoruz 'Filistin özgür olana dek susmayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

BAKAN KURUM: İSMİNİZİ HİTLER'LE EŞİTLEDİNİZ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemizi, liderimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı, bayrağımızı hedef alan bu alçağın ipini tutanlar, uluslararası mahkemelerin gündemine soykırım suçuyla gelen katillersiniz. İsminizi Hitler'le eşitlediniz. Tarihe soykırımcı olarak geçtiniz. Saldırganlığınız sizi kurtaramayacak, öldürdüğünüz kadınların, çocukların hesabını vereceksiniz."

"FİLİSTİNLİ KARDEŞLERİMİZİN YANINDAYIZ"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı sosyal medya hesabından, Katz'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan açıklamasına tepki gösterdi.

Zulümde ve alçaklıkta sınır tanımayan İsrail'in, hadsizlikte de sınırları aşmaya devam ettiğine işaret eden Yumaklı, "Ahlaksızlığıyla işledikleri suçları örtmeye çalışanlar ne yaparlarsa yapsınlar yargılanmaktan kurtulamayacaklar. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Kimsesizlerin kimsesi olmak bizim için şereftir' anlayışıyla, İsrail zulmü karşısında sadece yüreklerindeki imanın gücüyle mücadele veren Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

"KATİL İSRAİL"

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Dünyanın gözünün önünde hasta, çocuk, yaşlı, kadın demeden soykırım uygulayan katiller er ya da geç yargılanacaksınız. Tüm coğrafyalarda mazlumların umudu olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret eden soykırımcı, katil İsrail'in haddini bilmez canisi, kendine gel."