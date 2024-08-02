Son dakika haberi İsrailli Bakan'ın hadsiz mesajına sert yanıt
İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın hadsiz mesajına İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan sert yanıt geldi: Filistinli kardeşlerimize yönelik işlediğiniz katliamların hesabı elbet bir gün sorulacak.
İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın Türkiye’yi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan sözlerine Türkiye’den tepki yağdı. Katz’ın X hesabından Türkçe yaptığı mesajı alıntılayarak yanıt veren İletişim Başkanı Fahrettin Altun, “Buraya bak, katil ruh hastası” sözleriyle başladığı mesajında “Sizin gibi eli kanlı soykırımcı katillerden Sayın Cumhurbaşkanımızın da ülkemizin de öğreneceği tek bir şey yoktur” dedi. Bu arada Katz, tepki çeken paylaşımının sonunda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu da etiketledi. İmamoğlu da “Demokrasiyi ve hukuku, elinde on binlerce çocuğun kanı olan birilerinden öğrenecek değiliz” ifadelerini kullandı.
İMAMOĞLU: AYNEN İADE EDİYORUM
İsrailli Bakana bir yanıt da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan geldi. İmamoğlu, sosyal medya mesajında, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin bayrağına ve Cumhurbaşkanı’na hakaret eden bu açıklamanızı size aynen iade ediyorum. Demokrasiyi ve hukuku, elinde on binlerce çocuğun kanı olan birilerinden öğrenecek değiliz. Evet, her şey çok güzel olacak. Filistin özgür olduğu zaman" ifadelerini kullandı
BAKAN FİDAN: TAM BİR HASTALIK HALİ
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail Dışişleri Bakanı Katz'a sert tepki gösterdi. Fidan, X'ten yaptığı açıklamada, "Israel Katz’ın, Dışişleri Bakanlığı yapmak yerine, ülkemizi ve Sayın Cumhurbaşkanımızı kendi hezeyanlarına sürekli konu etmesi tam bir hastalık halidir. Kabinedeki varlığı, iftira ve yalan kusma saplantısından ibaret olan bu şahıs soykırımcı Netanyahu Hükümeti’nin hadsizlik ve arsızlık abidesidir" dedi.
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