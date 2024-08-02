İsrailli Bakan'ın hadsiz mesajına sert yanıt

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın Türkiye’yi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan sözlerine Türkiye’den tepki yağdı. Katz’ın X hesabından Türkçe yaptığı mesajı alıntılayarak yanıt veren İletişim Başkanı Fahrettin Altun, “Buraya bak, katil ruh hastası” sözleriyle başladığı mesajında “Sizin gibi eli kanlı soykırımcı katillerden Sayın Cumhurbaşkanımızın da ülkemizin de öğreneceği tek bir şey yoktur” dedi. Bu arada Katz, tepki çeken paylaşımının sonunda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu da etiketledi. İmamoğlu da “Demokrasiyi ve hukuku, elinde on binlerce çocuğun kanı olan birilerinden öğrenecek değiliz” ifadelerini kullandı.

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Buraya bak, katil ruh hastası!



Sen Recep Tayyip Erdoğan’ın ismini, masumların kanını emdiğin o kirli ağzına aldıkça biz kendisini daha fazla desteklemeye, daha kararlı bir şekilde arkasında durmaya devam edeceğiz.



Sizin gibi eli kanlı soykırımcı katillerden Sayın… https://t.co/xx0Kf5As2q — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) August 2, 2024

İMAMOĞLU: AYNEN İADE EDİYORUM

İsrailli Bakana bir yanıt da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan geldi. İmamoğlu, sosyal medya mesajında, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin bayrağına ve Cumhurbaşkanı’na hakaret eden bu açıklamanızı size aynen iade ediyorum. Demokrasiyi ve hukuku, elinde on binlerce çocuğun kanı olan birilerinden öğrenecek değiliz. Evet, her şey çok güzel olacak. Filistin özgür olduğu zaman" ifadelerini kullandı

BAKAN FİDAN: TAM BİR HASTALIK HALİ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail Dışişleri Bakanı Katz'a sert tepki gösterdi. Fidan, X'ten yaptığı açıklamada, "Israel Katz’ın, Dışişleri Bakanlığı yapmak yerine, ülkemizi ve Sayın Cumhurbaşkanımızı kendi hezeyanlarına sürekli konu etmesi tam bir hastalık halidir. Kabinedeki varlığı, iftira ve yalan kusma saplantısından ibaret olan bu şahıs soykırımcı Netanyahu Hükümeti’nin hadsizlik ve arsızlık abidesidir" dedi.