Dışişleri Bakanı Fidan'dan, İsrailli mevkidaşına sert çıkış: "Tam bir hastalık hali"

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, X hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail Dışişleri Bakanı'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan paylaşımını eleştirdi.

Bakan Fidan, paylaşımında "Israel Katz’ın, Dışişleri Bakanlığı yapmak yerine, ülkemizi ve Sayın Cumhurbaşkanımızı kendi hezeyanlarına sürekli konu etmesi tam bir hastalık halidir. Kabinedeki varlığı, iftira ve yalan kusma saplantısından ibaret olan bu şahıs soykırımcı Netanyahu hükümetinin hadsizlik ve arsızlık abidesidir." değerlendirmesini yaptı.

İsrailli Bakan'ın hadsiz mesajına sert yanıt Haberi Görüntüle

Katz, X sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan paylaşımda bulunmuştu.

İsrail Dışişleri Bakanı Katz, Türkiye'nin, İran'ın başkenti Tahran'da suikaste uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için bir günlük yas ilan etmesi sonrası da Tel Aviv Büyükelçiliğindeki Türk bayrağının yarıya indirilmesine ilişkin diplomatları hedef alan paylaşım yapmıştı.