İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan İsrailli bakan Yisrael Katz’a sert yanıt
İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın tepki çeken Twitter paylaşımına İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan tepki geldi. İmamoğlu, İsrailli bakana "Demokrasiyi ve hukuku, elinde on binlerce çocuğun kanı olan birilerinden öğrenecek değiliz" diyerek karşılık verdi
İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, bugün sosyal medya platformu X hesabı üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı.
İsrailli bakanın paylaşımında İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu da etiketlemesi dikkat çekti.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da yine sosyal medya hesabından bakana aynı tonda yanıt verdi. İBB başkanı, Katz'a 'açıklamasını iade ettiğini' dile getirdi.
İmamoğlu şunları yazdı: “Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin bayrağına ve Cumhurbaşkanı’na hakaret eden bu açıklamanızı size aynen iade ediyorum. Demokrasiyi ve hukuku, elinde on binlerce çocuğun kanı olan birilerinden öğrenecek değiliz. Evet, her şey çok güzel olacak. Filistin özgür olduğu zaman.”