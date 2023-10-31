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        Haberler Gündem Politika AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: İsrail'in vahşi saldırısını lanetliyoruz

        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: İsrail'in vahşi saldırısını lanetliyoruz

        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "İçerisinde sivil ve masum insanların bulunduğu Cibaliye Mülteci Kampı'na yönelik İsrail'in vahşi saldırısını lanetliyoruz. En temel insani değerleri ve uluslararası hukuku hiçe sayan bu vahşi saldırı, tasarlanmış planlı bir katliamdır. 'İsrail ordusuna herhangi bir kırmızı çizgi bildirmiyoruz' diyen devletler de bu katliamı teşvik etmiştir"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.10.2023 - 18:39 Güncelleme: 31.10.2023 - 18:39
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        "İsrail'in vahşi saldırısını lanetliyoruz"
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        İsrail'in Cibaliye Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıya sert tepki gösteren AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya platformu X üzerinden bir paylaşımda bulundu.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        Çelik mesajında şu ifadelere yer verdi:

        "İçerisinde sivil ve masum insanların bulunduğu Cibaliye Mülteci Kampı'na yönelik İsrail'in vahşi saldırısını lanetliyoruz. En temel insani değerleri ve uluslararası hukuku hiçe sayan bu vahşi saldırı, tasarlanmış planlı bir katliamdır. 'İsrail ordusuna herhangi bir kırmızı çizgi bildirmiyoruz' diyen devletler de bu katliamı teşvik etmiştir".

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