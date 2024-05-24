AK Parti MKYK’da “doğum izni” önerisi: "4 aylık doğum izni 1 yıla çıkmalı"
"4 aylık doğum izni 1 yıla çıkmalı, annelere 2-3 yıllık uzaktan çalışma imkanı verilmeli" önerisi AK Parti'nin son Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Toplantısı'nda ele alındı. Toplantıya katılan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in öneriye olumlu yaklaştığı; "Bu konuda asla klasik maliye olarak hareket etmeyeceğiz. Bize ne düşerse varız" dediği öğrenildi. AK Parti'de kongre sürecinin Eylül ayında başlaması beklenirken, büyük kongre için ise 2025 sonbaharının öne çıktığı öğrenildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dikkat çektiği veriler, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısında da gündeme geldi. Bir MKYK üyesi söz alarak; arzu edilen nüfus politikasının inşası için mevcut çalışma şartlarının yeniden değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Annelere verilen 4 aylık doğum izninin az olduğunu; 1 yıllık izin seçeneği ile 2-3 yıllık uzaktan çalışma imkanının değerlendirilmesini istedi. Erdoğan 20 Mayıs Kabine Toplantısı’nın ardından açıklamalarda bulunarak “Nüfusun kendini yenileme eşiği olan 2.1 seviyesinin altındayız” demişti.
BAKAN ŞİMŞEK ÖNERİYE OLUMLU YAKLAŞTI
Edinilen bilgiye göre; toplantıya katılan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de bu öneriye olumlu yaklaştı. "Asla klasik maliye olarak hareket etmeyeceğiz bu konuda. Bize ne düşerse, burada varız" dediği öğrenildi.
Başka bir MKYK üyesi ise, çocuk 6 yaşına girene kadar annenin çalışma koşullarını belirleyen bir modelin daha önce hazırlandığını; ancak kanunlaşamadığını hatırlattı. Özel sektörde çalışan annelerin doğum izinleri konusunda, kıdem tazminatı nedeniyle çekince yaşamaları da gündeme geldi. Bu başlığın da devlet eliyle desteklenebileceği ifade edildi.
“ENFLASYON YIL SONUNDA YÜZDE 40'LARA DÜŞECEK”
Toplantıda, genel ekonomik görünüm de değerlendirildi. Şimşek, dünyada enflasyonla ilgili sorunların ortalama 3 yılda çözüldüğüne dikkat çekti. Eylül ayında enflasyonun yüzde 47-48'ler seviyesine yıl sonunda ise yüzde 40'a düşeceği öngörüsünü paylaştı. Tek hane hedefi için ise 2026 sonunu işaret etti. Yatırımlardaki artışa da vurgu yapan çeken şimşek, yurt içi portföy tercihlerinin ise Türk lirasından yana olduğunu dile getirdi.
BÜYÜK KONGRE NE ZAMAN?
AK Parti'de seçim sonrası beklenen değişim ise il başkanlıklarında başladı. İl başkanlarının yüzde 30'unun değişmesi bekleniyor. Kongre sürecinin eylül ayında başlaması beklenirken, büyük kongre için ise 2025 sonbaharının öne çıktığı öğrenildi.