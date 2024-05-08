EŞİ VEFAT ETMİŞ KADINLARA EV DESTEĞİ

Başka bir sosyal yardım programı olarak; eşi vefat etmiş kadınlara da konut desteği veriliyor. Bunun için kişinin 18 yaş altı en az üç çocuğa sahip olması ve 3294 sayılı kanun kapsamına girmesi şartları aranıyor. Şartları sağlayan vatandaşlara, hane başına 500 bin TL destek ödemesi yapılıyor.