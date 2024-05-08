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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler SİGARAYA ZAM GELDİ! Sigara zammı ne zaman başlıyor? Zamlı sigara fiyatları ile en ucuz sigara fiyatı ne kadar oldu? - Merak Edilenler Haberleri

        Bir sigara grubuna daha zam geldi! İşte 8 Mayıs güncel sigara fiyatları

        Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından bir sigara grubuna daha zam yapıldığını açıkladı. Yeni gelen zam, bugün yani 8 Mayıs Çarşamba gününden itibaren geçerli olacak. Peki, yeni zamla beraber güncel sigara fiyatları ne kadar oldu? İşte, zamlı sigara fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.05.2024 - 08:40 Güncelleme: 08.05.2024 - 08:40
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        • 1

          Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, dün sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, bir sigara grubuna zam yapıldığını açıkladı. İşte, sigara zammına dair son detaylar ile 8 Mayıs Çarşamba güncel sigara fiyatları....

        • 2

          SİGARAYA ZAM GELDİ!

          Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile yeni sigara fiyatlarını duyurdu.

        • 3

          EN UCUZ VE EN PAHALI SİGARA FİYATI NE KADAR OLDU?

          Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, BAT grubu için yapılan zammı "satışı olmayan ürünlere de zam geldi" diyerek duyurdu. Yapılan zam sonrası BAT grubundaki en düşük sigara fiyatı 58 TL olurken, en pahalı sigara 75 TL oldu.

        • 4

          Dündar, son olarak yaptığı paylaşımda ise Imperial Tobacco'ya da zam geldiğini açıkladı. Böylece grubun en ucuz sigarası 56, en pahalı sigarası ise 70 TL'ye yükseldi.

        • 5

          SİGARA ZAMMI NE ZAMAN GEÇERLİ OLACAK?

          Yapılan yeni zammın 8 Mayıs Çarşamba gününden itibaren geçerli olması bekleniyor.

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