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'Aile'nin dün gece yayınlanan 12'nci bölümü izleyicileri ekran başına kilitledi

SHOW TV’nin Ay Yapım imzalı dizisi ‘Aile’, dün akşam yayınlanan heyecan dolu bölümüyle bir kez daha adını zirveye yazdırdı. Bölümün final sahnesinde 'İlyas Koruzade’nin 'Aslan’ı tuzağa çekmesi ve 'Hülya’nın 'Aslan’ı feda etmesi izleyicileri şoke etti. “Aslan' evlatlık mı?” sorusu akıllara gelirken, gelecek hafta neler yaşanacağı şimdiden büyük bir merak konusu oldu

Giriş: 24.05.2023 - 13:16 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Salı akşamları büyük bir ilgiyle izlenen, SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Aile’nin dün akşam yayınlanan 12'nci bölümü; AB’de 7.62 izlenme oranı (rating) 20.35 izlenme payı (share), ABC1 20+’da 7.06 izlenme oranı (rating) 16.77 izlenme payı (share) alarak birinci oldu.

    Total’de ise 4.29 izlenme oranı (rating) 11.31 izlenme payı (share) elde etti. Heyecan ve aksiyon dolu bölüm sosyal medyada da trend listesinde yerini aldı. #Aile etiketi Twitter’da 6 saat boyunca TT listesinde kaldı.

  • Özgün senaryosunu Hakan Bonomo’nun yazdığı, Ahmet Katıksız’ın yönetmen koltuğunda oturduğu, Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya’nın başrollerinde yer aldığı ‘Aile’de Tatlıtuğ ve Sarıkaya ikilisine Nejat İşler, Canan Ergüder, Ushan Çakır, Umutcan Ütebay, Yüsra Geyik, Mert Denizmen, Ecem Simge Yurdatapan ile usta oyuncular Levent Ülgen, Emel Göksu ve Nur Sürer eşlik ediyor.

  • 'DEVİN' HAMİLE

    Yaşanan korkunç patlamadan sonra 'Aslan', ailesinin yaralı ve korku dolu yüzlerine baktıkça 'İlyas Koruzade’ye karşı olan kızgınlığı büyüdü. 'İlyas' iki oğlu arasında bir tercih yapması için ısrarcı olsa da 'Hülya' geri adım atmadı.

    'İlyas’ı evinden çıkararak ona ulaşabilmeyi amaçlayan 'Aslan, 'İlyas’ın mahallesine polis baskını ayarladı. 'Aslan', savaştaki bir sonraki adımını attı ve 'Cihan’la beraber yakaladıkları 'Gökhan’ı öldürerek intikamlarını almaya başladılar.

  • 'Aslan', 'Gökhan’ın ölüm haberini korkusuzca 'İlyas’a verdi. Ailesinden birini daha kaybetmenin öfkesiyle gözü dönen 'İlyas', 'Devin’in peşine takıldı. Ancak 'Devin' kendisini takip edenleri kısa sürede fark etti ve aracını emniyetin önüne çekerek korkusuzca peşindekilerle yüzleşti.

    'İlyas Koruzade’yle yüzleşen 'Devin' sakinleşmeye çalışırken beklenmedik bir haber aldı. Hamile olduğunu öğrenen 'Devin', az önce korkusuzca tehlikeye atılırken artık büyük bir korkuyla karşı karşıyaydı.

    'Devin' hamile olduğunu öğreniyor;

    * İzlemek için tıklayınız

  • 'HÜLYA', 'ASLAN’I FEDA ETTİ! EVLATLIK OLAN ÇOCUK 'ASLAN' MI?

    'Devin’i takip ederek istediği amaca ulaşamayan 'İlyas', 'Soykanlar’ın içine sızmak için kendine 'İbo’yu hedef olarak belirledi. 'İlyas’ın adamı 'Salih, 'İbo’ya güvenliği karşılığında kendileri için bilgi sızdırmasını teklif etti. Ancak bir cevap vermeyen 'İbo', kurtuluşlarının tek çaresi olduğuna inanarak iki oğlu arasında bir seçim yapması için 'Hülya’yı zorladı. Yaşanan korkunç olayları atlatmaya çalışan 'Soykanlar', 'İlyas’ın bir sonraki adımıyla sarsıldı.

    Çiftlik evine yapılan beklenmedik saldırı sırasında bütün aile kapalı havuzda sığınmaya çalışırken, 'Aslan’ın adamı 'Sipsi’nin cansız bedeni herkesi korkutarak cam tavanı deldi ve havuza düştü. 'Hülya', ailesinin başına gelenlerden 'Aslan’ı sorumlu tuttu ve yaşananlardan sonra iki oğlu arasında seçim yaparak 'İlyas’a beklediği cevabı sonunda verdi.

  •  'Aslan' ise olanlardan habersiz bir şekilde karşı saldırı için hazırlıklara koyuldu. Bu sırada yoğun bakımda hayat mücadelesi veren 'Aysel' hayatını kaybetti. Bu haberi alan 'Cihan' yıkıldı. 'İbo', gözü dönmüş 'Aslan' ve 'Cihan’ın konuşmalarına gizlice şahit olduktan sonra 'İlyas’ın teklifini kabul etti.

    'Hülya' tarafından feda edilen ve 'İbo' sayesinde yakalanarak terk edilmiş bir fabrikaya getirilen 'Aslan', ailesinin kumpasına yenik düştü. 'Aslan', kendisinden intikamını almaya gelen 'İlyas Koruzade’yle çaresiz bir şekilde karşı karşıya kaldı. Tüm bu yaşananların ardından akıllarda tek bir soru kaldı; “Soykanlar’ın evlatlık oğlu 'Aslan' mıydı?”

  • İşte heyecan dolu final sahnesi;

    * İzlemek için tıklayınız

  • ‘Aile’, yeni bölümüyle salı günü akşamı saat 20.00’de SHOW TV'de.

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