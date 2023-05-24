'HÜLYA', 'ASLAN’I FEDA ETTİ! EVLATLIK OLAN ÇOCUK 'ASLAN' MI?
'Devin’i takip ederek istediği amaca ulaşamayan 'İlyas', 'Soykanlar’ın içine sızmak için kendine 'İbo’yu hedef olarak belirledi. 'İlyas’ın adamı 'Salih, 'İbo’ya güvenliği karşılığında kendileri için bilgi sızdırmasını teklif etti. Ancak bir cevap vermeyen 'İbo', kurtuluşlarının tek çaresi olduğuna inanarak iki oğlu arasında bir seçim yapması için 'Hülya’yı zorladı. Yaşanan korkunç olayları atlatmaya çalışan 'Soykanlar', 'İlyas’ın bir sonraki adımıyla sarsıldı.
Çiftlik evine yapılan beklenmedik saldırı sırasında bütün aile kapalı havuzda sığınmaya çalışırken, 'Aslan’ın adamı 'Sipsi’nin cansız bedeni herkesi korkutarak cam tavanı deldi ve havuza düştü. 'Hülya', ailesinin başına gelenlerden 'Aslan’ı sorumlu tuttu ve yaşananlardan sonra iki oğlu arasında seçim yaparak 'İlyas’a beklediği cevabı sonunda verdi.