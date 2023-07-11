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Gözler Aile dizisinin yeni sezon tarihine çevrildi. Başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın paylaştığı Show TV'nin heyecanla takip edilen dizisi 30 Mayıs tarihinde sezon finali yapmıştı. İşte ilgiyle takip edilen Aile dizisinin yeni sezon başlangıç tarihi…

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AİLE 2. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK? Show TV'nin fenomen dizisi Aile, 13. bölümde sezon finali yapmıştı. Her bölümü ayrı bir heyecana sahne olan dizinin yeni sezonu Eylül ayında başlaması bekleniyor.

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AİLE DİZİSİNİN SEZON FİNALİNDE NELER YAŞANDI? Hülya'nın verdiği karardan sonra Aslan'ı öldürmeyi planlayan İlyas, büyük bir sürprizle karşılaşır. Karşılıklı silahlar patlamadan hemen önce İlyas, evlatlık sırrı ve ailenin kanlı geçmişiyle ilgili Aslan'a büyük bir ipucu verir. Şimdi Aslan'ın aklında tek bir soru vardır. İlyas'ın söyledikleri doğru mudur?

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Sevdiği adamın ölümle burun buruna geldiğini öğrenen Devin, hamile olduğunu Aslan'a söyler. Aslan aldığı habere çok sevinir ancak Devin bu bebeği doğurmamakta kararlıdır. Aslan, Devin'e doğacak bebekleriyle yeni bir hayat kurmanın mümkün olduğunu kanıtlamaya çalışacaktır.Kıymet'ten gelen bir telefon Hülya'yı harekete geçirir. Diğer taraftan Aslan da evlatlık olan çocuğun kim olduğunu öğrenmek için planını işletmeye başlar.

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Aslan evlatlık olan çocuğun kim olduğunu öğrendiğinde ortaya çıkan gerçek, Aslan ve Hülya'nın ilişkisini derinden sarsar. Diğer taraftan bu gerçeği Cihan da öğrenir. Devin'in kliniğine gider. Klinikte yaşananlardan sonra Devin, terapi seanslarını sonlandırma kararı alır.

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Yağmur ve Eko'nun isteme töreni için herkes bir araya geldiğinde tüm sırlar birer birer gün yüzüne çıkar. Büyük bir tartışmanın sonunda Hülya; Devin ve Cihan'ın aylardır ondan gizli seans yaptıklarını Aslan'a söyler. Şimdi yüzleşme sırası Aslan ve Cihan'dadır. İki kardeş arasında o gece yaşanacak yüzleşme, aileye ait kanlı sırların ortaya çıkmasıyla büyük bir hesaplaşmaya dönerken; aile büyük bir yıkıma doğru sürüklenecektir.

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