HEYECAN DORUKTA

Tanıtımda; Aslan’ın ‘aile’ ile ilgili söylediği çarpıcı sözler ve Devin’in acılarını dile getirmesi dikkat çekiyor. Cihan açıkça Soykanlar’a savaş açarken, Aslan’ın ailesini korumak için neler yapacağı şimdiden büyük merak konusu oluyor. Boşanmak için harekete geçen Devin’in görüştüğü avukat Serap ise dengeleri değiştirmeye hazırlanıyor. Avukat Serap karakteriyle Aile’nin kadrosuna dahil olan Selin Şekerci’nin görüldüğü tanıtım yeni sezona olan heyecanı giderek artırıyor.