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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler AİLE DETSEK ÖDEMELERİ| 2023 Ekim ayı Aile Destek Paketi ödemeleri ne zaman başlayacak? İşte Bakan Göktaş'tan gelen açıklama - Merak Edilenler Haberleri

        Aile Destek Paketi ödemeleri başladı mı? 2023 Ekim ayı Aile Destek Paketi ödeme tarihleri

        Aile Destek Paketi Ekim ayı ödemeleri ne zaman başlayacak? Hatırlanacağı gibi Aile Destek Paketi ödemeleri geçtiğimiz Temmuz ayında bir yıl daha uzatılmıştı. Eylül ayı ödemeleri yapıldı. Gözler ise Ekim ayının başlamasıyla birlikte Ekim ayı ödemelerine çevrildi. Peki, 2023 Ekim ayı Aile Destek Paketi ödemeleri ne zaman başlayacak? Konuyla ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan kritik açıklama geldi.İşte merak edilen detaylar...

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        Habertürk
        Giriş: 03.10.2023 - 12:47 Güncelleme: 03.10.2023 - 12:47
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        • 1

          Aile Destek Paketi Ekim ayı ödemeleri başladı mı? Ekim ayının başlamasıyla birlikte ödeme alan hak sahipleri bu sorunun cevabını araştırıyor. Bilindiği üzere Temmuz ayında Aile Destek Ödemeleri bir yıl daha uzatıldı. Ağustos ve Eylül ayı ödemeleri yapıldı. Peki, Aile Destek Paketi Ekim ayı ödemeleri ne zaman başlayacak? İşte merak edilen detaylar...

        • 2

          AİLE DESTEK ÖDEMELERİ UZATILDI

          Temmuz ayında sona emesi beklenen Aile Destek Paketi ödemelerinin tarihi uzatılmıştı. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye Aile Destek Programı'nın bu sene de devam etmesi kararını aldık." ifadelerini kullanmıştı.

        • 3

          EKİM AYI AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

          Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı kapsamında ödemelerin 12 Eylül Salı günü itibarıyla hesaplara yatırılacağını açıkladı.

          Göktaş tarafından yapılan yazılı açıklamada, programın başlangıcından bu yana hanelere sağlanan destek tutarının 48,1 milyar lirayı aştığını belirtti. Ekim ayı ödemelerinin de 10 Ekim'den sonra başlaması bekleniyor.

        • 4

          AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

          Aile Destek Programına başvuran kişinin;

          Türk vatandaşı olmaması,

          Mavi Kart sahibi olması,

          Yerleşim adresinin yurt dışında olması,

          18 yaşından küçük olması,

          Hanesinde memur, kamu işçisi, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.

          E-DEVLET EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 5

          AİLE SOSYAL YARDIM BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

          Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.

          AİLE SOSYAL YARDIM BAŞVURULARI İÇİN TIKLAYINIZ.

        • 6

          AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI

          Başvuran kişinin;

          Türk vatandaşı olmaması,

          Mavi Kart sahibi olması,

          Yerleşim adresinin yurt dışında olması,

          18 yaşından küçük olması,

          Hanesinde memur, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması, durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.

        • 7

          Bunun yanında başvuranın; cezaevi ve tutukevinde bulunan hükümlü veya tutuklu olması, öğrenci yurtlarında kalan öğrenci olması, yetiştirme yurdu gibi bakım kurumunda bulunan kişilerden olması ve zorunlu askerlik görevini ifa eden er/erbaş statüsündeki askerler olması halinde başvurular hane yaklaşımı çerçevesinde değerlendirilemeyeceğinden bu kişiler program kapsamı dışında tutulmuştur.

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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