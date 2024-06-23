Aile Destek ödemesi bitti mi, ne zaman bitiyor? 2024 Aile Destek ödemeleri sorgulama ekranı
Kurban Bayramı öncesi hesaplara geçen Aile Destek ödemelerinde sona gelindi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenen Aile Destek Yardımı geçen sene Temmuz ayında bir yıl daha uzatılmıştı. Bu noktada 12 aylık süre ile desteklenen Aile Destek ödemesi bitti mi, ne zaman bitiyor, Temmuz'da sona mı eriyor? İşte 2024 Aile Destek ödemeleri sorgulama ekranı
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Aile Destek Programı ödeme takvimi ile ilgili sorgulamalar sürüyor. 850 ile 1250 TL arasında değişen miktarlarda ve en fazla 12 ay süreyle Aile Destek Programı ödemeleri yapılacağı biliniyor. İşte Aile Destek ödemeleri son durum
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AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN BİTECEK?
850 ile 1250 TL arasında değişen miktarlarda ve en fazla 12 ay süreyle Aile Destek Programı ödemeleri yapılacak.
12 aylık ödeme süresinin son ödemesi 2024 yılı Haziran ayında olup, bu dönemin ödemesi takip eden Temmuz ayında yapılacak ve destek programı sona erecek.
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Eğer bir uzatma kararı alınmazsa, aile destek programı kapsamındaki ödemelerin son kez 2024 Temmuz ayında yapılması öngörülüyor.
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AİLE DESTEK ÖDEMELERİ UZATILACAK MI?
Programın uzatılıp uzatılmayacağına ise Bakanlık karar verecek. Konuya ilişkin önümüzdeki günlerde yeni resmi açıklamanın gelmesi bekleniyor. Sürecin devam etmesi durumunda ödemeler yeniden yapılabilir.
AİLE DESTEK ÖDEMELERİ HESAPLARA YATTI!
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, beklenen Aile Destek Ödemeleri için şunları söyledi;
“İhtiyaç sahibi hanelerimize yönelik hayata geçirdiğimiz desteğimizle onların yanında olmayı sürdürüyoruz. Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini Kurban Bayramı dolayısıyla önce çekerek, bugün itibarıyla (7 Haziran Cuma 2024) hesaplara yatırıyoruz. Bu kapsamda hanelere toplam 4 milyar TL ödeme yapacağız” diye konuştu.
AİLE DESTEK ÖDEMESİ SORGULAMA EKRANI