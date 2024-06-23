Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi Aile Destek ödemesi bitti mi, ne zaman bitiyor, Temmuz’da bitiyor mu? 2024 Aile Destek ödemeleri sorgulama ekranı

        Aile Destek ödemesi bitti mi, ne zaman bitiyor? 2024 Aile Destek ödemeleri sorgulama ekranı

        Kurban Bayramı öncesi hesaplara geçen Aile Destek ödemelerinde sona gelindi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenen Aile Destek Yardımı geçen sene Temmuz ayında bir yıl daha uzatılmıştı. Bu noktada 12 aylık süre ile desteklenen Aile Destek ödemesi bitti mi, ne zaman bitiyor, Temmuz'da sona mı eriyor? İşte 2024 Aile Destek ödemeleri sorgulama ekranı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.06.2024 - 09:25 Güncelleme: 23.06.2024 - 09:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Aile Destek Programı ödeme takvimi ile ilgili sorgulamalar sürüyor. 850 ile 1250 TL arasında değişen miktarlarda ve en fazla 12 ay süreyle Aile Destek Programı ödemeleri yapılacağı biliniyor. İşte Aile Destek ödemeleri son durum

        • 2

          AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN BİTECEK?

          850 ile 1250 TL arasında değişen miktarlarda ve en fazla 12 ay süreyle Aile Destek Programı ödemeleri yapılacak.

          12 aylık ödeme süresinin son ödemesi 2024 yılı Haziran ayında olup, bu dönemin ödemesi takip eden Temmuz ayında yapılacak ve destek programı sona erecek.

        • 3

          Eğer bir uzatma kararı alınmazsa, aile destek programı kapsamındaki ödemelerin son kez 2024 Temmuz ayında yapılması öngörülüyor.

        • 4

          AİLE DESTEK ÖDEMELERİ UZATILACAK MI?

          Programın uzatılıp uzatılmayacağına ise Bakanlık karar verecek. Konuya ilişkin önümüzdeki günlerde yeni resmi açıklamanın gelmesi bekleniyor. Sürecin devam etmesi durumunda ödemeler yeniden yapılabilir.

          AİLE DESTEK ÖDEMELERİ HESAPLARA YATTI!

          Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, beklenen Aile Destek Ödemeleri için şunları söyledi;

          “İhtiyaç sahibi hanelerimize yönelik hayata geçirdiğimiz desteğimizle onların yanında olmayı sürdürüyoruz. Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini Kurban Bayramı dolayısıyla önce çekerek, bugün itibarıyla (7 Haziran Cuma 2024) hesaplara yatırıyoruz. Bu kapsamda hanelere toplam 4 milyar TL ödeme yapacağız” diye konuştu.

        AİLE DESTEK ÖDEMESİ SORGULAMA EKRANI

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bayram tatilinde acı bilanço: 8 günde 68 can kaybı
        Bayram tatilinde acı bilanço: 8 günde 68 can kaybı
        Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar uyarısı!
        Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar uyarısı!
        3 kez mutlak ölümden döndü
        3 kez mutlak ölümden döndü
        Montella paylaşımı!
        Montella paylaşımı!
        Kahvedeki toksin ve yapabilecekleri
        Kahvedeki toksin ve yapabilecekleri
        "İlk düşman hoca oluyor!"
        "İlk düşman hoca oluyor!"
        Bartın’da düğün sonrası kaza: 3 ölü, 2 yaralı
        Bartın’da düğün sonrası kaza: 3 ölü, 2 yaralı
        Şırnak'ta anız yangını! 7 köy etkilendi
        Şırnak'ta anız yangını! 7 köy etkilendi
        Seyir halindeyken alev alan yolcu otobüsü yandı
        Seyir halindeyken alev alan yolcu otobüsü yandı
        Bir küçük krampon meselesi
        Bir küçük krampon meselesi
        Ahmet Selim Kul yazdı: Montella'ya yazar
        Ahmet Selim Kul yazdı: Montella'ya yazar
        A Milli Takımımız gruptan nasıl çıkar?
        A Milli Takımımız gruptan nasıl çıkar?
        Ronaldo çılgınlığı!
        Ronaldo çılgınlığı!
        Boğazını kesip polisin gelmesini bekledi!
        Boğazını kesip polisin gelmesini bekledi!
        Bebeği camiye bırakan anne baba yakalandı
        Bebeği camiye bırakan anne baba yakalandı
        Bir aile yok oldu! 7 yaralı
        Bir aile yok oldu! 7 yaralı
        Dram içinde dram çıktı
        Dram içinde dram çıktı
        Yaralı Filistinliyi canlı kalkan yaptılar
        Yaralı Filistinliyi canlı kalkan yaptılar
        Adada 'azmanbüs' eylemi
        Adada 'azmanbüs' eylemi
        BtcTürk'e siber saldırı! İşlemler durdu
        BtcTürk'e siber saldırı! İşlemler durdu
        Habertürk Anasayfa