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Haberler Magazin Ahsen Eroğlu: 'Kübra'nın ağır bir hikâyesi var - Magazin haberleri

Ahsen Eroğlu: Ağır bir hikâyesi var

Ahsen Eroğlu, sevgilisi Kemal Ertuğ ile Nişantaşı'nda görüntülendi. Oyuncu kadrosunda yer aldığı 'Kübra' dizisinin setinin devam ettiğini söyleyen Eroğlu, "Projeyle ilgili detay vermesem daha iyi olur. Konu itibarıyla ağır bir hikâyesi var. Yayınlanınca çok konuşulacağını düşünüyorum" diye konuştu

Giriş: 27.04.2023 - 10:59 | Güncelleme: ABONE OL
Ahsen Eroğlu: 'Kübra'nın ağır bir hikâyesi var - Magazin haberleri
"Ağır bir hikâyesi var"
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Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Ahsen Eroğlu, sevgilisi Kemal Ertuğ ve köpeğiyle birlikte Nişantaşı'nda yürüyüş yaparken objektiflere yansıdı. Çağatay Ulusoy'un başrolünde yer aldığı 'Kübra' dizisinin oyunu kadrosunda yer alan Eroğlu, setin devam ettiğini söyledi.

"AĞIR BİR HİKÂYESİ VAR"

Ahsen Eroğlu, yeni projesiyle ilgili "Projeyle ilgili detay vermesem daha iyi olur. Konu itibarıyla ağır bir hikâyesi var. Yayınlanınca çok konuşulacağını düşünüyorum. Umarım izleyiciler beğenir. Biz keyifle çalışıyoruz. Diğer projelerimin de yayınlanmasını bekliyorum" açıklamasında bulundu.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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