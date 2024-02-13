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        Haberler Magazin Ahmet Kaya'nın eşi Gülten Kaya Hayaloğlu: Bu ticari projeyi asla desteklemiyoruz - Magazin haberleri

        Gülten Kaya Hayaloğlu: Bu ticari projeyi asla desteklemiyoruz

        Ahmet Kaya'nın eşi Gülten Kaya Hayaloğlu, 1 Mart'ta vizyona gireceği duyurulan "Ahmet'in Türküsü" filmine ilişkin açıklama yaptı. Gülten Kaya Hayaloğlu, "Bu ticari projeyi asla desteklemiyoruz. Muhakkak gerçek bir Ahmet Kaya filmi yapılacaktır ve o haberi de sizlerle ilk paylaşan yine bizler olacağız" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.02.2024 - 13:16 Güncelleme: 13.02.2024 - 13:37
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        Ahmet Kaya'nın eşinden açıklama
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        16 Kasım 2000'de hayatını kaybeden müzisyen Ahmet Kaya'nın eşi Gülten Kaya Hayaloğlu, 1 Mart'ta vizyona gireceği açıklanan "Ahmet'in Türküsü" filmini bir ticari proje olarak gördüklerini ve asla desteklemediklerini belirtti.

        Gülten Kaya Hayaloğlu

        Gülten Kaya Hayaloğlu'nun açıklamasında şunları söyledi:

        Aramızdan 24 yıl önce ayrılan ve iradesini bizlerin temsil ettiği sanatçı Ahmet Kaya hakkında yapıldığı iddiası bulunan, adına 'film' demekten hicap duyduğumuz, başta sanatçının kendisine ve tüm sevenlerine yapılmış bir saygısızlık olarak gördüğümüz bu ticari projeyi asla desteklemediğimizi kamuoyunun dikkatine sunuyoruz.

        Ahmet Kaya

        Sevenlerini, sanatçının sesini ve herhangi bir eserini içerisinde barındırmayan ya da hayatına dair herhangi bir doğru bilgiyi kendileriyle buluşturamayacak olan bu 'kurmaca' kandırmacasına karşı dikkatli olmaları için uyarmak isteriz.

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        Sanatçının itibarını ve değerlerini yok sayarak, yalnızca ismi üzerinden maddi kazanç sağlama gayretinde olan; fikrine, duygusuna, eserlerine, sevenlerine, ailesine, evlatlarına, ideallerine yüz çevirerek vahşi bir piyasa çarkının ve 'biyografik film' furyasının içine Ahmet Kaya'yı da zorla dahil etmek isteyen bu kişileri tanıyınız.

        Değerli Ahmet Kaya sevenleri, dinleyicileri; sizlere 'Ahmet Kaya Filmi' gibi tanıtılan bu ticari sömürü araçlarına itibar etmeyiniz. Ahmet Kaya'nın kısacık ömrünün ağır ve hazin hikayesini barbarca araçsallaştıranlar, çöküşteki kariyerlerini Ahmet Kaya ismi üzerinden yeniden kurmaya çalışan kurnaz tüccarlardır. Bir yaşamı bütünüyle algılayıp seyirciye öyle aktarmak gibi hakiki ve esas dertlerden uzak, arama motorlarından edinilmiş yanlış bilgi kırıntılarından senaryo üretebilecek kadar amatör olan ve sinema sektörünü giderek bayağılaştıran bu tüccarların ve ticaretlerinin miadı nihayet dolduğunda, muhakkak gerçek bir Ahmet Kaya filmi yapılacaktır ve o haberi de sizlerle ilk paylaşan yine bizler olacağız.

        Ailesi

        GAM Müzik

        Yönetmen koltuğunda Kudret Sabancı'nın oturduğu filmde Celil Nalçakan ve Ezgi Şenler başrolleri paylaştı.

        'İKİ GÖZÜM AHMET' DE MAHKEMEYE TAŞINMIŞTI

        Ahmet Kaya'nın mirasçıları olan GAM Müzik ve eşi Gülten Kaya Hayaloğlu, daha önce de Ahmet Kaya'nın yaşam öyküsünü konu alan, Gani Rüzgar Şavata'nın yönetmenliğini yaptığı 'İki Gözüm Ahmet' filmine karşı da yasal işlem başlatmışlardı.

        Tedbir kararı veren mahkeme, filmin gösterimini durdurmuştu.

        Fotoğraflar: Depo

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        #ahmet kaya
        #Gülten Kaya Hayaloğlu

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