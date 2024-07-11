Ağrı eşiğinde cinsiyetsel farklılıklar: Kadınların ağrı toleransı gerçekten erkeklerden daha mı yüksek?
Ağrı eşiği, bireylerin fiziksel acıya karşı gösterdikleri dayanıklılığı ifade eder ve cinsiyetler arasında farklılıklar gösterdiği yaygın bir inanıştır. Özellikle kadınların, doğum gibi yoğun acı deneyimlerine dayanarak erkeklerden daha yüksek bir ağrı toleransına sahip oldukları düşünülür. Ancak bilimsel araştırmalar bu varsayımı doğruluyor mu? Kadınlar gerçekten de ağrıya karşı daha mı dirençli, yoksa bu sadece bir mit mi? İşte detaylar!
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Ağrı, insanların yaşam kalitesini etkileyen önemli bir faktördür ve cinsiyetler arasında farklılık gösterip göstermediği uzun süredir tartışılmaktadır. Özellikle kadınların, biyolojik ve hormonal farklılıklar nedeniyle erkeklere göre daha yüksek bir ağrı toleransına sahip oldukları sıkça öne sürülür. Bu inanç ne kadar doğru?
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DOĞAL FARKLILIKLAR ORTAYA ÇIKTI
Hücresel düzeyde, erkeklerin ve kadınların ağrılı uyaranları nasıl işledikleri konusunda doğal farklılıklar olduğu ortaya çıktı. Ancak hangi cinsiyetin -eğer varsa- daha yüksek bir acı toleransına sahip olduğu sorusunun cevabı daha bulanıktır.
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DUYGUSAL NÖRONLAR
Bir kişinin ağrı hissetmesi için nosiseptör adı verilen duyusal nöronlar ağrılı uyaranları tespit eder ve ardından yorumlanması için beyne bir sinyal gönderir. Bu ağrılı uyaranlar arasında aşırı sıcaklıklar, mekanik basınç ve iltihaplanma yer alır.
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İnsanlar her bir uyaranı nasıl algıladıkları konusunda farklılıklar gösterir ve bu farklılıklar kişinin cinsiyeti de dahil olmak üzere çeşitli faktörlerden kaynaklanır.
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ERKEKLERİN AĞRI DUYARLILIĞI DAHA DÜŞÜKTÜR
Birçok çalışma, kadınların erkeklerden daha yüksek ağrı duyarlılığına ve daha düşük ağrı eşiğine sahip olduğunu bildirmiştir. Örneğin, kadın ve erkeklerin fiziksel baskıya nasıl tepki verdiklerini inceleyen 2012 tarihli bir çalışma, kadınların mekanik ağrıya erkeklerden daha duyarlı olduğunu ortaya koymuştur.
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Başka bir çalışmada, kadın ve erkeklerden bir ısı uyaranını ne zaman hissettiklerini belirtmeleri ve yoğunluğunu değerlendirmeleri istenmiştir. Araştırma, kadınların ısıya karşı ağrı eşiklerinin erkeklerden daha düşük olduğunu göstermiştir.
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KADINLARIN DAHA DUYARLI OLMASI
McGill Üniversitesi'nde ağrıdaki cinsiyet farklılıklarını inceleyen davranışsal sinirbilim profesörü Jeffrey Mogil, "Kadınların ağrıya karşı erkeklerden daha duyarlı olduğu iyi bilinmektedir" dedi. Mogil verdiği demeçte, "Bu, insanlarda yüzlerce çalışmada gösterilmiştir; hepsi istatistiksel olarak anlamlı değildir, ancak esasen hepsi aynı yöne gitmektedir" dedi.
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BAZI ÇALIŞMALAR İSE TAM TERSİNİ İDDİA EDİYOR
2023'te yayınlanan bir çalışmada, araştırmacılar termal ağrı duyarlılığı testi için 12 kadın ve 10 erkek olmak üzere 22 ergeni işe aldı. Bu katılımcılar sıcak ve soğuk uyaranlara maruz bırakıldı ve ardından ağrılarının yoğunluğunu derecelendirmeleri istendi.
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Erkekler her iki uyarana da kadınlardan daha yüksek ağrı yoğunluğu derecelendirmiştir. Diğer çalışmalar ise erkeklerin ve kadınların ağrıya neden olan ısıya verdikleri tepkilerde herhangi bir farklılık olmadığını öne sürmüştür.
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AĞRI TOLERANSI İÇİN ANLAMLI BİR ÖLÇÜT BULUNMUYOR
Arizona Üniversitesi'nde nörobilim profesörü olan Frank Porreca, bilim insanları arasındaki bu fikir ayrılığının, ağrı toleransını ölçmek için "anlamlı" bir ölçüt olmamasından kaynaklandığını söyledi.
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Belirli bir kişinin ağrı eşiği ve toleransı testler ve ortamlar arasında değişme eğilimindedir; ayrıca bazı çalışmalar, kadınların erkeklerden daha güvenilir denekler olduğunu ve ağrıları hakkında daha tutarlı derecelendirmeler sağladığını ortaya koymaktadır.
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AĞRIYI TEŞVİK EDEBİLECEK MEKANİZMALAR İNCELENDİ
Porreca, ağrıyı teşvik edebilecek mekanizmaları inceliyor ve o ve ekibi yakın zamanda erkeklerin ve kadınların nosiseptörlerinin farklı maddeler tarafından aktive edildiğini keşfetti. Yani, ağrı algısı için ilk adım cinsiyetler arasında farklılık gösteriyor.
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Mogil yaptığı açıklamada, nosiseptörlerin özelliklerinin cinsiyete bağlı olduğunun daha önce gösterilmediğini söyledi. Ağrı uyaranlarının nosiseptörleri aktive etmek için belirli eşikleri aşması gerektiği biliniyordu.
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Genellikle, soğuk su içmek gibi düşük yoğunluklu bir uyaran nosiseptörleri aktive etmez - ancak ağzınızda bir yara varsa, oradaki nosiseptörler aktive olur. Porreca, bu senaryoda nosiseptör aktivasyonu için eşiğin düştüğünü ve ekibinin bu "hassaslaşmanın" cinsiyete bağlı olup olmadığını bilmek istediğini açıkladı.
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Araştırmak için, duyusal bilginin merkezi sinir sistemine geçtiği omuriliğe yakın bir terminal olan dorsal kök gangliyonundan nosiseptör hücrelerini örneklediler. Ekip, erkek ve dişi farelerden, insan olmayan primatlardan ve insanlardan hücreler aldı ve hücreleri çeşitli maddelere maruz bıraktı.
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Önceki çalışmalar prolaktin hormonunun dişilerin ağrıya tepkisinde ve orexin adı verilen kimyasal bir habercinin de erkeklerin ağrıya tepkisinde rol oynadığını göstermişti, dolayısıyla bunlar deney için mükemmel ajanlar gibi görünüyordu. Sonuçlar, örneklenen tüm türlerde hücrelerin her iki maddeye maruz kaldıklarında farklı davrandıklarını gösterdi.
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Prolaktin dişilerde nosiseptör aktivasyonu için eşiği düşürdü ancak erkekleri etkilemedi. Tersine, orexin erkek hücreleri hassaslaştırmış ancak dişi hücreler üzerinde hiçbir etkisi olmamıştır. Her iki madde de doğal olarak her iki cinsiyette de bulunur ancak farklı konsantrasyonlarda bulunur.
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Porreca, "Erkek ya da dişi hayvanlardan ya da ölüm sonrası insan donörlerden elde ettiğimiz nosiseptörler, eşiklerin bu şekilde düşürülmesine neden olan süreçler açısından oldukça farklıdır" dedi.
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Porreca, bu keşfin, özellikle "dünyadaki ağrı hastalarının çoğunun kadın olması" nedeniyle, erkekler ve kadınlar için optimize edilecek ağrı tedavilerinin tasarlanmasına yardımcı olabileceğini de sözlerine ekledi. Örneğin, kronik ağrı durumu fibromiyalji ABD'de kadınlarda erkeklerden daha yaygındır.
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Mogil, "Hangi cinsiyetin ağrıya daha duyarlı olduğuna bakılmaksızın, bu makalede olduğu gibi, perde arkasında devam eden devrenin erkeklerde ve kadınlarda farklı devre olduğuna dair artan kanıtlar var" dedi. "Sistem aslında erkeklerde ve kadınlarda farklı bir sistem ve aslında daha ilginç olan kısım da bu."
Kaynak: Live Science