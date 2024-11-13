Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Ağır hasarlı bina korna sesi ile yıkıldı | Son dakika haberleri

        Ağır hasarlı bina korna sesi ile yıkıldı

        Malatya'nın Battalgazi ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan 5 katlı bir binanın yıkımında ses dalgalarından faydalanıldı. Kolonlarının zayıflatıldığı bina korna sesiyle yıkıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2024 - 09:21 Güncelleme: 13.11.2024 - 09:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Malatya'da, ağır hasarlı binaların yıkım işlemleri sürüyor.

        • 2

          İHA'nın haberine göre, Battalgazi ilçesine bağlı Zafer Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesi üzerinde bulunan ve 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan 5 katlı binanın yıkımında ise ses dalgalarından faydalanıldı.

        • 3

          İş makinesi operatörü Ümit Dalkılıç, kolonlarını zayıflattıkları binaların daha sonra korna sesiyle yıkımını gerçekleştirdiklerini ifade etti.

        • 4

          Dalkılıç, yıkımı gerçekleştirilen 5 katlı binada betona rastlamadıklarını da kaydederek yapının adeta çürümüş olduğunu sözlerine ekledi.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Annesini öldüren ailesini bıçaklayan gencin ifadesi kan dondurdu!
        Annesini öldüren ailesini bıçaklayan gencin ifadesi kan dondurdu!
        Trump, Musk'ın görevini duyurdu
        Trump, Musk'ın görevini duyurdu
        Trump Eğitim Bakanlığı'nı kapatacak mı?
        Trump Eğitim Bakanlığı'nı kapatacak mı?
        Et dönerde dil, şekerde ilaç: İşte gıdadaki yeni sahtekarlıklar
        Et dönerde dil, şekerde ilaç: İşte gıdadaki yeni sahtekarlıklar
        Osimhen transferinde Ada'dan dev rakip!
        Osimhen transferinde Ada'dan dev rakip!
        Yürek yakan kaza Hasret'i hayattan kopardı!
        Yürek yakan kaza Hasret'i hayattan kopardı!
        Kerem Aktürkoğlu'ndan çarpıcı açıklamalar!
        Kerem Aktürkoğlu'ndan çarpıcı açıklamalar!
        Birlikte yaşadığı kadının evini bastı! Evdeki adam 3. kattan atladı!
        Birlikte yaşadığı kadının evini bastı! Evdeki adam 3. kattan atladı!
        Tatil için hem eğlenceli hem öğretici fikirler...
        Tatil için hem eğlenceli hem öğretici fikirler...
        Filmlere taş çıkartacak dram!
        Filmlere taş çıkartacak dram!
        Müjde! Sağanak yağmur geliyor
        Müjde! Sağanak yağmur geliyor
        Kahreden ölüm! Genç balerin odasında ölü bulundu
        Kahreden ölüm! Genç balerin odasında ölü bulundu
        Çatalhöyük’ten Mayalara: Kayıp medeniyetler
        Çatalhöyük’ten Mayalara: Kayıp medeniyetler
        Rusya'da "çocuksuzluk" propagandası yapmak yasaklandı
        Rusya'da "çocuksuzluk" propagandası yapmak yasaklandı
        Özel sandıklarda emeklilik furyası
        Özel sandıklarda emeklilik furyası
        YSK'dan 'elektronik oy verme sistemi' iddialarına açıklama
        YSK'dan 'elektronik oy verme sistemi' iddialarına açıklama
        Ahmet Necdet Sezer’in torunu silahın önüne geçti!
        Ahmet Necdet Sezer’in torunu silahın önüne geçti!
        Ofisteki sızıntılar gündemde
        Ofisteki sızıntılar gündemde
        "Galatasaray yüzünden ayrıldım"
        "Galatasaray yüzünden ayrıldım"
        Montella için Roma iddiası!
        Montella için Roma iddiası!
        Habertürk Anasayfa