Ağır hasarlı bina korna sesi ile yıkıldı
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan 5 katlı bir binanın yıkımında ses dalgalarından faydalanıldı. Kolonlarının zayıflatıldığı bina korna sesiyle yıkıldı.
- 1
Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Malatya'da, ağır hasarlı binaların yıkım işlemleri sürüyor.
- 2
İHA'nın haberine göre, Battalgazi ilçesine bağlı Zafer Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesi üzerinde bulunan ve 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan 5 katlı binanın yıkımında ise ses dalgalarından faydalanıldı.
- 3
İş makinesi operatörü Ümit Dalkılıç, kolonlarını zayıflattıkları binaların daha sonra korna sesiyle yıkımını gerçekleştirdiklerini ifade etti.
-
- 4
Dalkılıç, yıkımı gerçekleştirilen 5 katlı binada betona rastlamadıklarını da kaydederek yapının adeta çürümüş olduğunu sözlerine ekledi.