Yeni yılın ilk asgari ücreti Şubat ayı itibarı ile hesaplara yatacak. Asgari ücrette yapılan artışla beraber AGİ başta olmak üzere birçok kalemde de köklü değişiklikler yapıldı. AGİ kalktı mı, devam ediyor mu soruları da zamlı asgari ücret öncesinde en çok merak edilenler arasında öne çıkıyor. Bilindiği üzere, AGİ ücretleri, bekar, evli ve çocuklular için değişiklik gösteriyor.

AGİ KALKTI MI, ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ DEVAM EDİYOR MU?

AGİ kalktı mı, kaldırıldı mı konusuyla ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin son dakika açıklaması yaptı. Hatırlanacağı gibi, asgari ücret üzerindeki vergi kesintisi kaldırıldı. İşte Bakan Bilgin'in son dakika açıklaması ve 10 soruda 2022 AGİ ücretleri ilgili detaylar...