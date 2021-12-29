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AGİ kalktı mı? Asgari Geçim İndirimi AGİ ne kadar oldu? Evli, bekar ve çocuklular için yeni AGİ zammı 2022 hesaplama tablosu!

Asgari Geçim İndirimi AGİ kaldırıldı? 2022 Yeni AGİ zammı ne kadar oldu? Evli, bekar ve çocuklular için hesaplama tablosu!

AGİ kaldırıldı mı sorusu, bir süredir çalışanların en çok merak ettikleri arasında öne çıkıyor. Bilindiği gibi, yeni yılda geçerli olacak asgari ücret geçtiğimiz haftalarda açıklandı. Bunun ardından, her yıl olduğu gibi 2022 AGİ zammı detayları da araştırılmaya başlandı. Bu yıl itibarı ile Asgari Geçim İndirimi (AGİ) konusunda önemli değişiklikler yapılacak. Peki, 2022 AGİ zammı ne kadar oldu? Evli, bekar ve çocuklular ne kadar alacak? Habertürk’ten Ahmet Kıvanç, milyonlarca işçi ve memuru ilgilendiren 2022 AGİ zammı ile ilgili detayları paylaştı.

29.12.2021 - 10:35 | Güncelleme: MERAK EDİLENLER

  • Yeni yılın Şubat ayı itibarı ile yürürlükte olacak yeni asgari ücret belli oldu. Asgari ücret büyük bir yükseliş yaşarken diğer birçok kalem de değişti. Asgari geçim indirimi olarak da bilinen AGİ de bu değişikliklerden doğrudan etkilendi. Bu noktada, 2022 AGİ zammı ne kadar ve kaç para oldu konusuyla ilgili araştırmalar artış gösterdi. 2022 AGİ zammı hesaplama tablosu bekar, evli ve çocuklular için değişiklik gösteriyor. 

    ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ KALDIRILDI MI? 

    Yeni yıldan itibaren 2022 Asgari Geçim İndirimi ile ilgili önemli değişiklikler olacak. AGİ kalktı mı sorusuna yanıt aranırken AK Parti milletvekili İbrahim Aydemir imzasıyla TBMM’ye sunulan kanun teklifinde Plan Bütçe Komisyonu’nda kabul edilen önergeyle Gelir Vergisi Kanunu’nun asgari geçim indirimine ilişkin 32. maddesinin yürürlükten kaldırılması öngörüldü. Habertürk’ten Ahmet Kıvanç, 15 milyonu aşkın işçi ve memurun merak ettiği detaylara ve "AGİ kalktı mı, AGİ zammı hesaplama tablosu ne kadar oldu?" sorularına cevap verdi:

  • 1-Asgari geçim indirimi (AGİ) ne demektir?

    Asgari geçim indirimi, ücret gelirlerinin asgari ücrete kadar olan kısmından kesilen vergilerin kısmen veya tamamen iade edilmesidir.

    2-AGİ olmasaydı 2021’de asgari ücretten ne kadar vergi kesilecekti?

    Bu soruyu, “AGİ olmasaydı, tüm çalışanların asgari ücrete kadar olan kazançlarından ne kadar vergi kesilecekti” şeklinde de sorabiliriz. AGİ olmasaydı 2021 yılındaki 3.577.50 TL’lik brüt asgari ücretten 456.13 TL gelir vergisi kesilecekti. Asgari ücretlinin eline geçen net ücret de 2825.90 TL yerine 2557.59 TL olacaktı.

    AGİ olmasaydı 2021'de gerçek net ücret ne olacaktı? (TL)

    Brüt asgari ücret 3577,50

    Sigorta primi işçi payı (% 14) 500,85

    İşsizlik sig. primi işçi payı (% 1) 35,78

    Gelir vergisi (% 15) 456,13

    Damga vergisi (0,759) 27,15

    Kesintiler toplamı 1019,91

    Net asgari ücret 2557.59

    İşveren sigorta primi 554,51

    İşveren işsizlik sig. Primi 71,55

    İşverene toplam maliyet 4203,56

  • 3-AGİ yoluyla 2021’de ne kadarlık vergi iadesi oldu?

    Asgari geçim indirimi yoluyla bekâr işçilere 268.31 TL, evli, eşi çalışmayan 3 çocuklu işçilere 456.13 TL vergi iadesi yapıldı. Başka bir ifadeyle evli, eşi çalışmayan 3 çocuklu işçilerden alınan verginin tamamı iade edilerek vergiden muaf tutuldu. Bekâr çalışanlar ise ödedikleri verginin yüzde 58’ini iade almış oldular.

  • 4-Net asgari ücretin içinde AGİ var mıydı?

    2021 yılı için 2825.90 TL olarak uygulanan net asgari ücretin içinde bekâr işçi için uygulanan AGİ de yer alıyor. AGİ hariç tutulduğunda gerçek net asgari ücret 2557.59 TL tutarındadır. Başka bir ifadeyle AGİ uygulaması olmasaydı net asgari ücret 2557.59 TL olacaktı.

  • 5-AGİ, asgari ücretin üzerinde gelir ile çalışanlar için de kalktı mı?

    Evet. Asgari ücretin üzerinde gelir alanlar için de artık AGİ uygulanmayacak. 

    Asgari ücrette ve asgari ücrete kadar olan kazançlarda ne değişti? Eski Asgari Ücret Yeni Asgari Ücret

    Brüt asgari ücret 3577,50 5004,00

    Sigorta primi (% 14) 500,85 700,56

    İşsizlik sig. Primi (% 1) 35,78 50,04

    Prim toplamı 536,63 750,60

    Gelir vergisi (AGİ sonrası ödenen) 187,82 0,00

    Asgari geçim indirimi 268,31 0,00

    Damga vergisi (0,759) 27,15 0,00

    Net Asgari ücret 2825,90 4253,40

    İşveren sigorta primi 554,51 775,62

    İşveren işsizlik sig. Primi 71,55 100,08

    İşverene toplam maliyet 4203,56 5879,70

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