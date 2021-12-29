Yeni yılın Şubat ayı itibarı ile yürürlükte olacak yeni asgari ücret belli oldu. Asgari ücret büyük bir yükseliş yaşarken diğer birçok kalem de değişti. Asgari geçim indirimi olarak da bilinen AGİ de bu değişikliklerden doğrudan etkilendi. Bu noktada, 2022 AGİ zammı ne kadar ve kaç para oldu konusuyla ilgili araştırmalar artış gösterdi. 2022 AGİ zammı hesaplama tablosu bekar, evli ve çocuklular için değişiklik gösteriyor.

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ KALDIRILDI MI?

Yeni yıldan itibaren 2022 Asgari Geçim İndirimi ile ilgili önemli değişiklikler olacak. AGİ kalktı mı sorusuna yanıt aranırken AK Parti milletvekili İbrahim Aydemir imzasıyla TBMM’ye sunulan kanun teklifinde Plan Bütçe Komisyonu’nda kabul edilen önergeyle Gelir Vergisi Kanunu’nun asgari geçim indirimine ilişkin 32. maddesinin yürürlükten kaldırılması öngörüldü. Habertürk’ten Ahmet Kıvanç, 15 milyonu aşkın işçi ve memurun merak ettiği detaylara ve "AGİ kalktı mı, AGİ zammı hesaplama tablosu ne kadar oldu?" sorularına cevap verdi: