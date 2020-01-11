Cinayeti soruşturmakla görevlendirilen polis ise işin göründüğü gibi olmadığını düşünür ve yardım için teyzesi Miss Marple’ı çağırır. Angela Lansbury'nin oynadığı Miss Marple amatör bile olsa tabi ki şahane bir dedektiftir. Guy Hamilton'ın yönettiği filmin diğer oyuncuları arasında Elizabeth Taylor, Kim Novak, Rock Hudson, Tony Curtis ve Geraldine Chaplin gibi isimler olduğunu belirtelim.