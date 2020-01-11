11 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
And Then There Were None 1945
Agatha Christie'nin Türkiye'de “10 Küçük Zenci” olarak da bilinen klasik romanı sinemaya birkaç kez uyarlandı. Usta Fransız sinemacı Rene Clair'in yönettiği bu film, genelde en iyi uyarlama olarak kabul edilir. Birbirini hiç tanımayan bir grup insan, gözlerden uzak bir adaya davet edilir. Ev sahibi ortada yoktur.
Akşam yemeğinde ilk cinayet işlenir. Herkesin şüphelendiği kişi, ikinci cinayetin kurbanıdır. Seyircinin kendi dedektiflik yeteneğini sınama şansı bulduğu klasik bir polisiye... O dönemin sansür yasasıyla sorun yaşamamak için romandaki bazı kişilerin isimleri ve geçmişleri değiştirilmişti. Final, romandan değil tiyatro uyarlamasından alınmıştı. Başrollerde Barry Fitzgerald, Walter Huston, Louis Hayward, June Duprez gibi isimler vardı.
The Last of Sheila 1973
Hollwood yapımcısı Clinton Greene (James Coburn),yatına davet ettiği bir grup sinemacı konuğuyla Akdeniz’e açılır…. Aynı insanlar bir yıl önce Clinton Greene’in evinde bir araya gelmişler ve o buluşma sırasında Clinton’un eşi magazin yazarı Sheila, kaza sonucu hayatını kaybetmiştir. Yolculuğun başlamasıyla birlikte Clinton Greene, konuklarıyla tuhaf bir oyun oynamaya başlar.
Oyun, bir başka ölümle sonuçlandığında lüks yatın yolcuları hem katili hem de Sheila’nın ölümünden sorumlu olan kişiyi bulmak için harekete geçerler. Müzisyen kimliğiyle tanınan Stephen Sondheim ve “Sapık” filminin oyuncusu Anthony Perkins'in yazdığı senaryoyu Herbert Ross yönetmişti. Oyuncu kadrosunda James Mason, James Coburn, Richard Benjamin, Raquel Welch, Ian McShane gibi isimler vardı.
Şark Ekspresi'nde Cinayet 1974
(Murder on the Orient Express)
Roman 1934'te yayımlandı. Usta yönetmenlerden Sidney Lumet'in imzasını taşıyan film, sinemadaki en iyi Agatha Christie adaptasyonlarından biri olarak kabul edilir. Filmin başındaki gerçek dışı, egzotik İstanbul sahnelerine rağmen bu ilk uyarlama 2017 yapımı, gösterişli uyarlamaya göre daha iyidir... Senaryo romana daha sadık, anlatım ve stil daha klasiktir... Hercules Poirot rolünde Albert Finney'yi izlediğimiz film, İstanbul'dan yola çıkan Şark Ekspresi'nde işlenen bir cinayeti konu alır.
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