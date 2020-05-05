Yangın, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Yukarı Çöplü köyünde meydana geldi. Ahmet Sarıgül´e ait 2 katlı evden kimsenin bulunmadığı sırada duman yükseldiğini görenler yangına müdahale edip, itfaiyeden yardım istedi.

İhbarla gelen itfaiye ekipleri 1 saat süren çalışmayla yangını kontrol altına aldı. Ev kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedenin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.