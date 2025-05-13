'Adile', genç oyunculara büyük fırsat sundu

Canlandırdığı hangi karakter üzerine ayrı bir film çekilseydi ortaya, izlenmesi oldukça keyifli yapımlar çıkardı.

'Oh Olsun' (1973)

Örneğin;

♦ 'Hababam Sınıfı'nda; 'Hafize Ana'...

♦ 'Aile Şerefi', 'Gülen Gözler'de; 'Cefakâr Anne'...

♦ 'Süt Kardeşler'de; 'Melek'...

♦ 'Şabanoğlu Şaban'da; 'Tavuk Teyze'...

♦ 'Kibar Feyzo'da; 'Sakine Kadın'...

♦ 'Gırgıriye'de; 'Zekiye Hala'...

♦ 'Ah Nerede'de 'Huriye'...

'Tosun Paşa'da 'Tellioğulları'nın 'Adile'si...

Ve daha niceleri...

♦ Elbette bir de TV'de yayınlanan 'Uykudan Önce'nin 'Adile Teyze'si...

'Hababam Sınıfı' (1975)

Yaşadığı dönemde canlandırdığı karakterlere ayrı birer film çekilmedi ama BKM, vefatından 38 yıl sonra başlı başına Adile Naşit filmi çekerek hem usta oyuncuyu onurlandıracak hem de Yeşilçam sinemasına saygı duruşunda bulunacak.

'Adile', Adile Naşit'in nezdinde tam bir efsaneler geçidine sahne olacak. Zira, Naşit, kariyerinde yer alan filmlerde Türk sinemasının ve Türk tiyatrosunun efsaneleriyle birlikte kamera karşısına geçti, sahneye çıktı.

'Adile'; Kemal Sunal , Kartal Tibet , Halit Akçatepe , Münir Özkul , Müjde Ar ve daha niceleri gibi unutulmaz isimlerle birlikte izleyicileri Yeşilçam’ın kalbinde bir yolculuğa davet ediyor.

Nermin Yıldırım 'ın senaryosunu yazdığı, Çağan Irmak 'ın yönettiği 'Adile', yalnızca bir biyografi değil; aynı zamanda bir dönemin kolektif hafızasını yeniden yazan nostaljik bir film olarak izleyicilere sunulacak.

1947'de 'Yara' ile başladığı 40 yıllık sinema kariyerine 88 film sığdıran, her bir rolünü hafızalara kazıyan Adile Naşit'in hayatı ve kariyeri heyecan uyandıran 'Adile' adlı sinema filmiyle beyazperdeye aktarılacak.

Halit Akçatepe’nin sıcaklığı ve neşesi ise Mustafa Ceyhan ile can bulacak.

Halit Akçatepe ile Adile Naşit'in birçok filmini yöneten Kartal Tibet'i hangi oyuncuların canlandıracağı da açıklandı.

Meltem Kaptan, 'Adile Naşit' rolü için; "Bu bir oyunculuk meselesinden çok daha fazlası. O bir rol değil, bir ruh hali" şeklinde yorum yaptı.

'Adile'de; Adile Naşit'i, Meltem Kaptan canlandırırken diğer efsaneleri canlandıracak oyuncular da belirlenmeye başladı.

Canlandıracakları karakterler nedeniyle bir hayli sorumluluk altına giren, Emre Taşkınan ile Mustafa Ceyhan için 'Adile', her iki genç oyuncu için yeteneklerini gözler önüne sermek adına tam bir fırsat olacak.

Çağan Irmak, bu büyük kadroyla geçmişin sıcaklığını günümüz izleyicisiyle buluştururken, onları duygusal, samimi ve unutulmaz bir sinema deneyimine hazırlıyor.

Kartal Tibet... Yaklaşık 200 film ve dizide; oyuncu, yönetmen ve senarist olarak yer aldı. Sinemada; önce çizgi - roman uyarlamaları olan 'Karaoğlan' ve 'Tarkan'da başrol oynadı. 1970'li yıllarda aralarında; Hülya Koçyiğit, Türkan Şoray, Fatma Girik, Hale Soygazi ve Filiz Akın'ın da yer aldığı birçok oyuncuyla başrolü paylaştı. Tibet, 1977'de 'Tosun Paşa' ile başladığı yönetmenlik kariyerinde 56 film çekti.

Kartal Tibet (1939 - 2021)

Halit Akçatepe... Oyuncu olan babası Sıtkı Akçatepe tarafından Osmanlı İmparatorluğu'nun Lale Devri Sadrazamı Nevşehirli Damat İbrahim Paşa'nın ikinci nesil torunu. 100 film ve TV yapımında rol alan Halit Akçatepe'nin annesi Leman Akçatepe de oyuncuydu.