Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Seda Bakan, Müjde Ar ile buluştu - Magazin haberleri

        Seda Bakan, Müjde Ar ile buluştu

        'Adile' filminde Müjde Ar'ı canlandıracak olan Seda Bakan, usta oyuncuyla bir araya geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.05.2025 - 10:05 Güncelleme: 02.05.2025 - 12:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Heyecan, korku, mucize"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncularından Adile Naşit'in hayatını konu edinecek filmin çekimleri için hazırlıklar sürüyor.

        Yapımcılığını BKM'nin, yönetmenliğini Çağan Irmak'ın üstlendiği filmde, Adile Naşit'e Berlinale Gümüş Ayı ödüllü oyuncu Meltem Kaptan hayat verecek.

        Film, sadece Adile Naşit’in hikayesini anlatmakla kalmayacak, aynı zamanda dönemin efsanevi figürlerine de saygı duruşunda bulunacak. Filmin seyirciyle ne zaman buluşacağı ise henüz açıklanmadı.

        REKLAM

        'Adile' filminde Seda Bakan ise Müjde Ar'ı oynayacak.

        Seda Bakan, role hazırlık sürecinde usta oyuncuyla bir araya geldi.

        Ünlü oyuncu, paylaştığı fotoğraflara; "Müjde Ar olmak… Heyecan, korku, merak, mucize" notunu düştü.

        REKLAM

        Seda Bakan, filme hazırlık sürecinde kızları Leyla ve Ela'yı da yanından ayırmadı.

        'ANNE' ROLLERİYLE HAFIZALARA KAZINDI

        1930'da tiyatrocu çift Naşit Özcan ile Amelya Hanım'ın kızları olarak dünyaya gelen Adile Naşit, erken kariyer döneminde birçok tiyatro oyunu için sahneye çıktı.

        Başta Arzu Film yapımları olarak Yeşilçam sinemasında 'Anne' rolleriyle hafızalara kazınan Adile Naşit'in fenomenleştirdiği karakterlerden biri de 'Hababam Sınıfı' serisindeki 'Hafize Ana' idi.

        1980'li yıllarda TRT'de yayınlanan 'Adile Naşit Uykudan Önce Masallar' adlı programla çocukların da büyük hayranlık duyduğu Adile Naşit, 1987'de, henüz 57 yaşındayken kalın bağırsak kanseri nedeniyle hayatını kaybetti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Müjde Ar
        #Seda Bakan

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Pastasını yiyor, gazozunu içiyor sonra... Düğün sezonu açılıyor! Bu adama dikkat!
        Pastasını yiyor, gazozunu içiyor sonra... Düğün sezonu açılıyor! Bu adama dikkat!
        İki gün geride kaldı! Korkutan bekleyiş!
        İki gün geride kaldı! Korkutan bekleyiş!
        Papa seçimi için yapılan gizli oylama hakkında 8 gerçek
        Papa seçimi için yapılan gizli oylama hakkında 8 gerçek
        Galatasaray'dan Muslera sonrası için hamle!
        Galatasaray'dan Muslera sonrası için hamle!
        Dış ticaret verileri açıklandı
        Dış ticaret verileri açıklandı
        'Yapma' diyene sövdü! Kadını tekme tokat dövdü!
        'Yapma' diyene sövdü! Kadını tekme tokat dövdü!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Nedensizce öldürülen gencin katili konuştu!
        Nedensizce öldürülen gencin katili konuştu!
        Ölümüne rollere böyle hazırlanıyor
        Ölümüne rollere böyle hazırlanıyor
        Bu insan olamaz! Caninin ifadesi ortaya çıktı!
        Bu insan olamaz! Caninin ifadesi ortaya çıktı!
        Renault 5'in Türkiye fiyatı 'kaskodan' çıktı
        Renault 5'in Türkiye fiyatı 'kaskodan' çıktı
        Oğlunun iş yerine gitti... Ölümle biten ziyaret!
        Oğlunun iş yerine gitti... Ölümle biten ziyaret!
        Kayınvalidesini 18 kez bıçaklamıştı! Cinayette sır perdesi aralandı!
        Kayınvalidesini 18 kez bıçaklamıştı! Cinayette sır perdesi aralandı!
        Bu ülkelerin vatandaşları neden daha mutlu?
        Bu ülkelerin vatandaşları neden daha mutlu?
        Piatek için Beşiktaş iddiası!
        Piatek için Beşiktaş iddiası!
        Mahkumlardan yardım çağrısı
        Mahkumlardan yardım çağrısı
        19 bin sözleşmeli personel alınacak
        19 bin sözleşmeli personel alınacak
        Güne erken başlayanlar 10-0 öne geçiyor!
        Güne erken başlayanlar 10-0 öne geçiyor!
        Altın fiyatları düşüşte
        Altın fiyatları düşüşte
        İsrail, Suriye Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınlarında bir hedefi vurdu
        İsrail, Suriye Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınlarında bir hedefi vurdu
        Habertürk Anasayfa