Seda Bakan, Müjde Ar ile buluştu

Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncularından Adile Naşit'in hayatını konu edinecek filmin çekimleri için hazırlıklar sürüyor.

REKLAM advertisement1

Yapımcılığını BKM'nin, yönetmenliğini Çağan Irmak'ın üstlendiği filmde, Adile Naşit'e Berlinale Gümüş Ayı ödüllü oyuncu Meltem Kaptan hayat verecek.

Film, sadece Adile Naşit’in hikayesini anlatmakla kalmayacak, aynı zamanda dönemin efsanevi figürlerine de saygı duruşunda bulunacak. Filmin seyirciyle ne zaman buluşacağı ise henüz açıklanmadı.

REKLAM

'Adile' filminde Seda Bakan ise Müjde Ar'ı oynayacak.

Seda Bakan, role hazırlık sürecinde usta oyuncuyla bir araya geldi.

Ünlü oyuncu, paylaştığı fotoğraflara; "Müjde Ar olmak… Heyecan, korku, merak, mucize" notunu düştü.

REKLAM

Seda Bakan, filme hazırlık sürecinde kızları Leyla ve Ela'yı da yanından ayırmadı.

'ANNE' ROLLERİYLE HAFIZALARA KAZINDI

1930'da tiyatrocu çift Naşit Özcan ile Amelya Hanım'ın kızları olarak dünyaya gelen Adile Naşit, erken kariyer döneminde birçok tiyatro oyunu için sahneye çıktı.

Başta Arzu Film yapımları olarak Yeşilçam sinemasında 'Anne' rolleriyle hafızalara kazınan Adile Naşit'in fenomenleştirdiği karakterlerden biri de 'Hababam Sınıfı' serisindeki 'Hafize Ana' idi.

1980'li yıllarda TRT'de yayınlanan 'Adile Naşit Uykudan Önce Masallar' adlı programla çocukların da büyük hayranlık duyduğu Adile Naşit, 1987'de, henüz 57 yaşındayken kalın bağırsak kanseri nedeniyle hayatını kaybetti.