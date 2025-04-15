Yeşilçam sinemasının ünlü karakter oyuncularından Adile Naşit'in hayatını konu edinecek filmin çekimleri için hazırlık safhasına gelindi.

REKLAM advertisement1

'Aile Şerefi'

BKM yapımı 'Adile'yi, Çağan Irmak yönetecek. Filmde, Adile Naşit'i hangi oyuncunun canlandıracağı ise henüz belirlenmedi.

Çağan Irmak

1930'da tiyatrocu çift Naşit Özcan ile Amelya Hanım'ın kızları olarak dünyaya gelen Adile Naşit, erken kariyer döneminde birçok tiyatro oyunu için sahneye çıktı.

REKLAM

'Süt kardeşler'

Başta Arzu Film yapımları olarak Yeşilçam sinemasında 'Anne' rolleriyle hafızalara kazınan Adile Naşit'in fenomenleştirdiği karakterlerden biri de 'Hababam Sınıfı' serisindeki 'Hafize Ana' idi.

'Hababam Sınıfı'

1980'li yıllarda TRT'de yayınlanan 'Adile Naşit Uykudan Önce Masallar' adlı programla çocukların da büyük hayranlık duyduğu Adile Naşit, 1987'de, henüz 57 yaşındayken kalın bağırsak kanseri nedeniyle hayatını kaybetti.