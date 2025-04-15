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        Haberler Magazin 'Adile'yi, Çağan Irmak yönetecek - Magazin haberleri

        'Adile'yi, Çağan Irmak yönetecek

        Adile Naşit'in hayatını konu alacak olan sinema filminin yönetmeni belli oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.04.2025 - 08:54 Güncelleme: 15.04.2025 - 08:59
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        'Adile'yi Irmak yönetecek
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        Yeşilçam sinemasının ünlü karakter oyuncularından Adile Naşit'in hayatını konu edinecek filmin çekimleri için hazırlık safhasına gelindi.

        'Aile Şerefi'

        BKM yapımı 'Adile'yi, Çağan Irmak yönetecek. Filmde, Adile Naşit'i hangi oyuncunun canlandıracağı ise henüz belirlenmedi.

        Çağan Irmak

        1930'da tiyatrocu çift Naşit Özcan ile Amelya Hanım'ın kızları olarak dünyaya gelen Adile Naşit, erken kariyer döneminde birçok tiyatro oyunu için sahneye çıktı.

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        'Süt kardeşler'

        Başta Arzu Film yapımları olarak Yeşilçam sinemasında 'Anne' rolleriyle hafızalara kazınan Adile Naşit'in fenomenleştirdiği karakterlerden biri de 'Hababam Sınıfı' serisindeki 'Hafize Ana' idi.

        'Hababam Sınıfı'

        1980'li yıllarda TRT'de yayınlanan 'Adile Naşit Uykudan Önce Masallar' adlı programla çocukların da büyük hayranlık duyduğu Adile Naşit, 1987'de, henüz 57 yaşındayken kalın bağırsak kanseri nedeniyle hayatını kaybetti.

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        #Adile Naşit
        #Çağan Irmak
        #Yeşilçam

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