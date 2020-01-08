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Volkswagen Grubu markalarından Seat'ın tepesinde sürpriz bir ayrılık yaşandı. İspanyol markanın CEO'su Luca de Meo'nun istifa ettiği belirtildi.

Volkswagen Grubu'ndan yapılan açıklamada, "Seat CEO'su Luca de Meo kendi isteğiyle görevinden ayrılmıştır" ifadesi kullanıldı.

Luca de Meo'nun adı bir süredir Renault ile anılıyor. Öyle ki, Renault-Nissan-Mitsubishi İttifakı'nın eski CEO'su Carlos Ghosn'un geçen yıl yolsuzluk nedeniyle Japonya'da tutuklanmasının ardından Renault'ta sancılı bir değişim süreci yaşanıyor.

Ghosn'un görevinden alınmasının ardından Renault CEO'luğuna Ghosn'un sağ kolu Thierry Bolloré getirildi.

EKİM AYINDA GEÇİCİ CEO ATADI

Fakat, 2019'un yaz aylarında Nissan ile yapılan ittifakı bozmaya yönelik adımlar attığı gerekçesiyle Bolloré'nin görevine son verildi.

Bolloré'nin ardından Renault'un CEO'luk görevine ise şirketin finans müdürü Clotilde Delbos Ekim ayında geçici olarak getirildi.

Aralık ayında ortaya atılan iddialar ise, Fransız üreticinin yeni CEO'su olarak Luca de Meo'yu istediği yönündeydi.

de Meo'nun kısa bir süre içinde Seat'ı kârlı bir şirkete dönüştürmesinin Renualt tarafından tercih sebebi olduğu belirtiliyor.

Öte yandan, Seat'tan istifa eden Luca de Meo'ya Lamborghini, Volkswagen, Audi, Scania, Skoda, Porsche, Bugatti, Bentley gibi markaları bünyesinde bulunduran Volkswagen Grubu içerisinde yeni bir görev verilebileceği de aktarılıyor.