Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Sağlık ADH Hormonu Görevi ve Özellikleri ADH Hormonu Nedir, Eksikliği Nasıl Giderilir?

ADH hormonu görevi ve özellikleri nelerdir? ADH hormonu nedir, eksikliği nasıl giderilir?

Hormonlar, endokrin bezleri tarafından canlıların kanına veya sinir sistemine salındıklarında diğer hücre ve vücut yapılarının işlevleri üzerinde modüle edici etkiler gösteren kimyasal bileşiklerdir. ADH ayrıca "argipressin", "arginin vazopressin" ve "antidiüretik hormon" olarak da bilinmektedir. Peki, ADH hormonu nedir? ADH hormonu eksikliği nasıl giderilir?

Giriş: 07.02.2023 - 18:55 | Güncelleme: ABONE OL
ADH Hormonu Görevi ve Özellikleri ADH Hormonu Nedir, Eksikliği Nasıl Giderilir?
HABERTURK.COM

ADH Hormonu Nedir?

Antidiüretik hormon (ADH), vücudunuzdaki su miktarını düzenlemeye yardımcı olur. Kanınızdaki atıkları filtrelerken böbreklerinizin yeniden emdiği su miktarını kontrol etmek için çalışır. Bu hormon aynı zamanda arginin vazopressin (AVP) olarak da adlandırılır. ADH, su moleküllerinin yeniden emilimini düzenler ve bu nedenle sıvı tutulmasını destekler.

ADH Hormonu Özellikleri

ADH hormonu özellikleri gereği hipotalamusta üretilir ve her ikisi de beyinde bulunan hipofiz bezinin arka kısmında depolanır. Böbrekler suyu koruyarak ADH'nin etkisine yanıt verir, böylece daha konsantre bir idrar üretir. Tutulan su, kanın seyrelmesine katkıda bulunur ve sonuç olarak ozmolalite düşer, hacim ve kan basıncı artar. Bu, mekanizmanın bozulması durumunda vücudun su dengesini yeniden sağlamak için yeterli değildir. Böylece susama mekanizması devreye girer ve kişi daha fazla su içer. Salgılanan ADH miktarını veya böbreğin bu hormona verdiği yanıtı etkileyebilecek birkaç durum vardır. ADH eksikliği, nadir vakalarda yaşamı tehdit edebilen akut ve kronik belirti ile semptomlar üretebilir.

Beyninizin tabanındaki bir alan olan hipotalamusunuz ADH üretir. Vücudunuzdaki sensörler, kan hacminizin ne zaman değiştiğini ve daha fazla ADH'ye ihtiyaç duyduğunuzu algılar. Bu sensörler beyninizle konuşur ve hipofiz bezi kan dolaşımınıza ADH salgılar. ADH böbreklerinize ulaştığında onlara suyu korumaları ve daha konsantre idrar üretmeleri için sinyal verir. Vücudunuzun tuttuğu suyun etkileri aşağıdaki gibidir.

  • Kanı sulandırmak
  • Kanınızın osmolalitesini düşürme
  • Kan hacmini artırmak
  • Kan basıncını yükseltmek

Bunlar vücudunuzdaki su dengesini yeniden sağlamazsa beyniniz de susuzluk sinyali verir, bu nedenle su içme olasılığınız artar. Eğer su dengesini yeniden sağlamak için yeterli olmaz ise etkilenen kişinin daha fazla su içebilmesi için susuzluk da ekstra uyarılır.‌

ADH Hormonu Eksikliği Nasıl Giderilir?

Birçok sağlık durumu, vücudunuzun salgıladığı ADH miktarını veya böbreklerinizin buna tepki verme şeklini etkiler. ADH'niz çok fazla veya çok az olabilir. Vücudunuz yeterince ADH üretmiyorsa veya böbrekleriniz buna yanıt vermiyorsa vücudunuz idrar çıkışıyla çok fazla su kaybeder. ADH hormonu eksikliği belirtileri şunları içerir:

  • Aşırı susuzluk
  • Sık idrara çıkma
  • Dehidrasyon
  • Yüksek kan sodyum seviyeleri

ADH hormonu bitkisel tedavisi için öne sürülmüş herhangi bir çözüm bulunmamaktadır. Bu nedenle ADH hormonu eksikliğinde tüketilen sıvı miktarını azaltmak ve doktorun reçete ettiği ilaçları kullanmak en doğru tedavi yöntemidir.

ADH Hormonu Hangi Besinlerde Bulunur?

Eğer ADH hormonu hangi besinlerde bulunur diye merak ediyor ve ADH hormonunuzu dengelemek istiyorsanız bazı yiyecekleri tüketmeniz gerekmektedir. Direkt bu hormonun bulunduğu gıdalar mevcut olmasa da dengelenmesine yardımcı olanlar bulunmaktadır. Bu anlamda ADH dengelemesinde avokado, nar ve brokoli oldukça etkilidir. Elbette konu sağlık olunca kişilerin her zaman için bir uzman hekime başvurması ve bilimsel test sonuçlarına göre hareket etmesi en doğrusu olacaktır.

ÖNERİLEN VİDEO
Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Deprem sonrası Adıyaman'da son durum!
Deprem sonrası Adıyaman'da son durum!
Deprem sonrası ölümlere neden oluyor!
Deprem sonrası ölümlere neden oluyor!
Deprem sonrası Mersin'de son durum!
Deprem sonrası Mersin'de son durum!
Tornavidalı gaspçıyı öldüren Enes'e ceza verilmedi
Tornavidalı gaspçıyı öldüren Enes'e ceza verilmedi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.