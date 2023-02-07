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Adrenalin Hormonu Yüksekliği Belirtileri

Adrenalinin işlevi, tehlikeli bir durumda ihtiyaç duyulan enerjiyi sağlamaktır. Bu nedenle ani bir stresli durumda kalp atış hızı ve kan basıncı gibi kan şekeri seviyeleri de hızla artar. Adrenalin, karaciğer ve kaslardaki glikoz depolarımız olan glikojenin parçalanmasını uyararak kan şekerini yükseltir. Ancak ilginç bir şekilde adrenalin, şekerin kandan emilmesini kolaylaştıran hormon olan insülin salınımını da engeller. Aşırı endişe, sürekli korku, kaygı ve hatta saatlerce fiziksel efor sarf etmek zorunda kalmak aşırı adrenalin salgılanmasına neden olur. Adrenalin hormonu yüksekliği belirtileri aşağıdaki gibidir.

Kas ağrısı

Boyun, kol veya bacaklarda gerginlik

Baş dönmesi

Gözlerde bulanık görme veya basınç

Baş ağrısı

Uyku zorlukları

Karın ağrısı

Hipertansiyon

Kalıcı yorgunluk

Bir risk ortaya çıktığında korku, yoğun duygu ya da kaygı yaşadığımızda böbreküstü bezlerine bağlı sinirler adrenalin salgılanmasını uyararak kan dolaşımına karışmasını sağlar. Serbest bırakılan adrenalin miktarı 3-5 dakikada etkisini hissetmemiz için yeterlidir. Ancak adrenalin ile ilgili en büyük sorun, uzun süre stres yaşadığımızda kortizol hormonunun da adrenalin salınımını desteklemesidir.

Adrenalin Hormonu Nasıl Düşürülür?

Bu ipuçlarıyla adrenalin seviyenizi düşürebilirsiniz:

Yeterli uyku: Uyku eksikliği gereksiz bir stres kaynağıdır. Ne kadar uykuya ihtiyacınız olduğu bireyseldir ve muhtemelen bunu en iyi siz bilirsiniz. Ancak gece yarısından önce uyumaya çalışmanız gerekir. Çünkü bu saatlerde uyku kalitesi en yüksek seviyededir.

Uyku eksikliği gereksiz bir stres kaynağıdır. Ne kadar uykuya ihtiyacınız olduğu bireyseldir ve muhtemelen bunu en iyi siz bilirsiniz. Ancak gece yarısından önce uyumaya çalışmanız gerekir. Çünkü bu saatlerde uyku kalitesi en yüksek seviyededir. Düzenli egzersiz: Her zaman ekstrem sporlar olmak zorunda değildir. Ancak her gün tercihen temiz havada fiziksel olarak aktif olmaya çalışmalısınız. Öğle tatilinde yapacağınız kısa bir yürüyüş bile harikalar yaratabilir. Fiziksel aktivite aynı zamanda daha iyi uyku sağlar.

Her zaman ekstrem sporlar olmak zorunda değildir. Ancak her gün tercihen temiz havada fiziksel olarak aktif olmaya çalışmalısınız. Öğle tatilinde yapacağınız kısa bir yürüyüş bile harikalar yaratabilir. Fiziksel aktivite aynı zamanda daha iyi uyku sağlar. Çalışırken denge: İşe gitmekten keyif alıyor olsanız ve bunu stresli bulmuyor olsanız bile düzenli olarak işten uzaklaşmak ve onu düşünmeyi bırakmak önemlidir. İşten sonra arkadaşlarınızla veya ailenizle zaman geçirmeye çalışın ve bu anın tadını çıkarın. Bu aynı zamanda çevrimdışı olmak ve sürekli olarak cep telefonunuzda mesaj veya e-posta olup olmadığını kontrol etmemek için iyi bir fırsattır.

İşe gitmekten keyif alıyor olsanız ve bunu stresli bulmuyor olsanız bile düzenli olarak işten uzaklaşmak ve onu düşünmeyi bırakmak önemlidir. İşten sonra arkadaşlarınızla veya ailenizle zaman geçirmeye çalışın ve bu anın tadını çıkarın. Bu aynı zamanda çevrimdışı olmak ve sürekli olarak cep telefonunuzda mesaj veya e-posta olup olmadığını kontrol etmemek için iyi bir fırsattır. İş yerindeki stresi azaltın: Çoğu insanın yapacak çok işi yoktur, ancak zamanlarını verimli kullanamazlar. Bu, işleri birçok kez halletmek için ihtiyaç duyduğunuz süreyi artırır. Çoğu iş, e-postayı saatte birkaç kez kontrol etmeyi gerektirmez. Önemli müşteriler bile bir cevap için birkaç saat beklemeyi sorun etmezler. Gerçekten acilse bile arayacaklardır. Birkaç saat aralıksız konsantrasyonla çalışırsanız inanılmaz şeyler başarabilir ve böylece bitmemiş işlerin stresini azaltabilirsiniz.

Adrenalin seviyesi kronik olarak yükseldiğinde hayatınız zorlaşır. Bu, uzun vadede sizi hasta edebilir ve yeterince uyuyarak, egzersiz yaparak ve günlük programda düzenli bir değişiklik yaparak stresten kaçınılmalıdır.

Adrenalin Hormonu Fazlalığı Neden Olur?

Kanda çok fazla adrenalin, özellikle adrenalin üreten bir tümörde bulunur. Yüksek adrenalin seviyelerine yol açabilecek diğer faktörler şunlardır:

Stres

Düşük kan şekeri (hipoglisemi)

Yüksek tansiyon (hipertansiyon)

Bazı ilaçlar

Alkol

Kahve

Adrenalin Hormonu Nasıl Ölçülür?

Adrenalin hormonu nasıl ölçülür diye merak ediyorsanız adrenalin hormonu testi için bir ölçüm yapılması mümkündür. Bunun için aynı diğer hormonlarda olduğu gibi bir test uygulanır. Böylece insan vücudundaki hormon seviyesi ortaya çıkar. Poliklinik olarak endokrinoloji uzmanları tarafından gerçekleştirilmektedir.

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Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk