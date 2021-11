Albümünü dinlemediği için röportajı iptal edildi!

HABERTURK.COM

2015 yılında yayınladığı 'Hello' ile 1.18 milyar dinleme alan ve 2011 yılına damga vuran 'Someone Like You' ile 1.10 milyar dinlemeye ulaşan Adele, yeni albümü '30'u 19 Kasım'da müzikseverlerle buluşturmuştu.

Televizyon sunucusu Matt Doran da ünlü yıldızın yeni albümünün Avustralya basınında yayımlanması planlanan tek röportajı için şarkıcı ile buluşmak üzere 4 Kasım'da Sydney'den Londra'ya uçtu.

Avustralya basınında çıkan haberlere ve Telegraph gazetesine göre; Channel 7 için röportajı gerçekleştirdiği sırada Adele, Doran'a albümü nasıl bulduğunu sordu.

Ünlü sunucu ise albümü dinlemediğini itiraf etti. Bunun üzerine röportajı Channel 7 çekmiş olsa bile yayın hakkına sahip olan Sony, röportajın yayınlanmasını iptal etti.

The Australian gazetesine konuşan Matt Doran, kendisine gönderilen şarkıların önizlemelerinin olduğu e-postayı görmediğini belirterek özür diledi ve hatasının küstahlıktan ziyade dikkatsizlikten kaynaklandığını söyledi.

"BU KAÇIRDIĞIM EN ÖNEMLİ E-POSTAYDI"

Weekend Sunrise isimli programın ortak sunucusu Doran, "Bu, kaçırdığım en önemli e-postaydı." ifadelerini kullandı.

Bu röportaj, Avustralya televizyonlarında yayınlanacak tek Adele röportajı olması dolayısıyla Channel 7'ı rekabette öne geçirecekti.

Canlı yayınlarda bir süredir görünmeyen Doran, ayrıca Channel 7'deki görevinden alındığı iddialarını yalanladı. Avustralya basınında yer alan haberlere göre; Doran'ın iki meslektaşı ile birlikte Londra'ya seyahatinin yayın ağına maliyeti 700 bin dolar oldu.

Ünlü sunucunun hatasıyla çok sayıda kişi Twitter'da dalga geçti. Doran ise kendisine anlayışlı yaklaşılmasını talep etti.

Senarist Briony Kidd ise işini tutkuyla yapan birçok sanat yazarı ve eleştirmenin röportaj başına 40 dolara ya da ücretsiz çalıştığını hatırlatarak aradaki uçuruma dikkati çekti.