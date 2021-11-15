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Adele: Hayal kırıklığına uğradım! - Magazin haberleri

Adele: Hayal kırıklığına uğradım!

Geçtiğimiz mart ayında Simon Konecki ile evliliğini sonlandıran İngiliz şarkıcı Adele, boşanma süreciyle ilgili konuştu. 33 yaşındaki sanatçı, "Oğlum için çok hayal kırıklığına uğradım. Kendim için çok hayal kırıklığına uğradım!" ifadelerini kullandı

15.11.2021 - 17:40 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • Dünyaca ünlü şarkıcı Adele, 2016'da nikah masasına oturduğu Simon Konecki ile 2019'da yollarını ayırma kararı almıştı. Çiftin boşanma davası geçtiğimiz mart ayında sonuçlanmıştı.

  • Angelo Adkins adında bir çocukları bulunan çift, oğullarının ortak velayetini almıştı. Ünlü şarkıcı, aylar sonra il kez boşanma süreci hakkında Oprah Winfrey ile yaptığı röportajda konuştu.

  • "ÇOK UZUN BİR SÜRE DENEDİM!"

    Özel hayatına dair açıklamalarda bulunan 33 yaşındaki yıldız, "Hayatım boyunca çekirdek aileye kafayı taktım çünkü hiçbir zaman çekirdek ailede büyümedim. Tüm bu filmlerde ve kitaplarda, onları okuyarak büyüdüğünüzde, 'Olması gereken bu' diye düşünüyorsunuz. Ben sadece, çok küçük yaştan beri, kendi kendime çocuklarım olduğunda birlikte kalacağımıza söz verdim; O birleşik aile olacağız. Ve gerçekten çok uzun bir süre denedim." ifadelerini kullandı.

  • "OĞLUM İÇİN HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADIM!"

    Şimdiye kadar 15 Grammy ödülü kazanan Adele, "Oğlum için çok hayal kırıklığına uğradım! Kendim için çok hayal kırıklığına uğradım ve her zaman bu lanet kalıpları girmeyi bırakan kişi olacağımı düşündüm!" diye konuştu.

  • "ARKADAŞLARIMA 'MUTLU DEĞİLİM!' DEDİM"

    Boşanmak istediğini anladığı anı da bir grup arkadaşıyla yaptığı konuşmada farkettiğini aktaran ünlü şarkıcı, "Bunu üç arkadaşımın önünde söyledim. 'Gerçekten mutlu değilim. Yaşamıyorum, ağır ağır ilerliyorum' dedim." itirafında bulundu.

    Winfrey, Adele'e Konecki'nin hayatına girmesinin gerçek sebebinin ne olduğunu sorduğunda, onunla tanıştığında ve daha sonra oğlu Angelo'ya sahip olduğunda bulduğu istikrarın muhtemelen hayatını kurtardığını söyledi.

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