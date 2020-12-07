Turuncu-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Ceylan, takımdaki her oyuncudan şans vermeye çalıştıklarını belirtti.
Ceylan, 29'u futbolcu toplam 40 kişinin yeni tip Kovid-19 testinin pozitif çıktığını anımsatarak, şunları söyledi:
"Oyuncunu testi pozitif çıktıktan 10 gün içerisinde oyuncunun herhangi bir sportif faaliyette bulunması yasak. Bu 10 günü karantina altında istirahat ile geçiriyorlar. 11. gün ilk kontrol negatif çıktığı takdirde bireysel antrenman yapmalarına izin veriliyor. 13. gün yapılan 2. test negatif çıktığı takdirde 14. gün itibariyle takım antrenmanına ve müsabakaya katılabiliyor. Bildiğiniz gibi bizim oyuncuların çok büyük kısmı 28 Kasım'da yapılan teste pozitif çıktı. 13 Aralık'ta Altay'la lig maçı oynayacağımızı düşünürsek oyuncularımızın çok büyük kısmı sadece 3 günlük bireysel antrenmanla maça çıkacak. 10 gün hiçbir şey yapmayıp sadece 3 günlük bireysel antrenmanla nasıl performans elde edeceğimiz bizim içinde soru işareti."
Ceylan, 21 gün 7 maç oynayacaklarını hatırlatarak, "Geniş kadrolu, hiçbir sağlık sorunu yaşamayan takımlar dahi 21 günde 7 maç oynamakta çok büyük sıkıntılar çekerken bizim oyuncularımız karantinadan çıktıkları gün itibariyle 21 günde 7 maç oynayacakları periyota girecekler. Yani antrenman yapacak vakitleri dahi olmayacak. Bu zor ve sıkıntılı süreçte bir mucize gerçekleştirmeyi umut ediyoruz. Bu mucize içinde tek dayanağımızda oyuncularımızın iyi niyeti ve özverisidir. Şu an itibariyle yaklaşık 9 oyuncumuz bireysel antrenman yapabiliyoruz. Şartlar ne olursa olsun elimizde kalan sağlıklı oyuncularımızla en iyi mücadeleyi sergilemeyi çalışacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın." diye konuştu.
Ligde puan hedefi koymadıklarını kaydeden Ceylan, şöyle konuştu:
"Hedefimizi topladığımız puanlar belirleyecek. Ayrıca şu an çok olağanüstü dönemden geçiyoruz. Bu kadar sıkışık fikstürde belli hedefler koyarak da oyuncularımızı baskı altına almak istemiyorum. Yine de Adanaspor ismine ve markasına yakışır şekilde ilk devreyi bitirmek istiyoruz. Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) kadro sayısını arttırma kararından sonra mecburen kadromuza oyuncu katmak zorundayız. Herkesin bildiği üzere devre arası transferi, sezon başı transferi gibi kolay olmuyor. Ancak topladığımız puan itibariyle Süper Lig hedefine ulaşabileceğimize dair inanç hasıl olursa hepimiz üzerimize düşen fedakarlığı yapacağız."
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