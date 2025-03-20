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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Adanaspor: Maaşların ödenmemesi söz konusu değildir - Futbol Haberleri

        Adanaspor: Maaşların ödenmemesi söz konusu değildir

        Adanaspor, oyuncu ve personel maaşlarının ödenmediği iddiasına ilişkin açıklama yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2025 - 18:22 Güncelleme: 20.03.2025 - 18:22
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        Adanaspor'dan maaş açıklaması!
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        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, futbolcu ve personel maaşlarının ödenmediği iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

        Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında, "Adanaspor'da maddi kriz, personel ve futbolcular maaşlarını alamıyor" şeklinde paylaşımların yer aldığı hatırlatıldı.

        İddiaların gerçeği yansıtmadığının belirtildiği açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

        "Kulübümüzü ve Adanaspor taraftarlarının aklını karıştırmak, küme hattındaki rekabet gücümüzü zayıflatmak adına yapılan bu çirkin ithamlar kesinlikle kabul edilemezdir. Oyuncu ve personel maaşlarının ödenmemesi söz konusu dahi değildir. Her kulübün yaşadığı maaş ödeme gecikmesi bizlerde de yaşanmıştır. Bir hafta geciken ödemelerin sanki aylardır ödenmiyor gibi yansıtılması ve bazı taraftarlarımızın bu açıklamalara inanması bizleri derinden üzmüştür."

        Kulübün yönetim kurulunun, söz konusu paylaşımlar ve provokasyonlara karşı gerekli çalışmaları yaptığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Adanaspor büyük bir camiadır. Önümüzde çok önemli maçlarımızın olduğunu, teknik ekibimiz, futbolcularımız ve personelimizle birlikte çalışmalarımıza devam ettiğimizi, hiçbir dedikodunun, karalama kampanyası yapan kişilerin bizleri yıldırmayacağını ve armamıza zarar veremeyeceğini bildiririz."

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